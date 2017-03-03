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Çayda şifa

Çayda şifa
Türk insanının vazgeçilmezi olan siyah çayın yanı sıra bitki çayları da birçok derde deva oluyor. Hastane Derindere beslenme ve diyet uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, çayların yararlarını şöyle anlatıyor: Yeşil çay: Kansere karşı koruma sağlar, kolesterolü düşürür, diş çürümesini engeller, zayıflatır.

ZENCEFİL ÇAYI : Kan dolaşımını artırır ve iltihabı azaltır. Artrit, baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve kas ağrısına iyi gelir.

SİYAH ÇAY: Bağışıklığı güçlendirir, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır, kolesterolü düşürür. Egzama ve diğer cilt hastalıklarına faydalıdır. Parkinson'dan da korur.

NANE ÇAYI : Gripteki titremeyi giderir. Kolik, baş ağrısı, hazımsızlık ve romatizmaya iyi gelir.

PAPATYA ÇAYI : İştah artırır, uykusuzluğa iyi gelir. Divertikülit ve adet dönemi kramplarını giderir.
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