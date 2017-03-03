Çayda şifa

Türk insanının vazgeçilmezi olan siyah çayın yanı sıra bitki çayları da birçok derde deva oluyor. Hastane Derindere beslenme ve diyet uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, çayların yararlarını şöyle anlatıyor: Yeşil çay: Kansere karşı koruma sağlar, kolesterolü düşürür, diş çürümesini engeller, zayıflatır.



ZENCEFİL ÇAYI : Kan dolaşımını artırır ve iltihabı azaltır. Artrit, baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve kas ağrısına iyi gelir.



SİYAH ÇAY: Bağışıklığı güçlendirir, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır, kolesterolü düşürür. Egzama ve diğer cilt hastalıklarına faydalıdır. Parkinson'dan da korur.



NANE ÇAYI : Gripteki titremeyi giderir. Kolik, baş ağrısı, hazımsızlık ve romatizmaya iyi gelir.



PAPATYA ÇAYI : İştah artırır, uykusuzluğa iyi gelir. Divertikülit ve adet dönemi kramplarını giderir.