Çayda şifa

Türk insanının vazgeçilmezi olan siyah çayın yanı sıra bitki çayları da birçok derde deva oluyor. Hastane Derinderebeslenme ve diyet uzmanı MeltemŞeniz Toksoy, çayların yararlarını şöyle anlatıyor: Yeşil çay: Kansere karşı koruma sağlar, kolesterolü düşürür, diş çürümesini engeller, zayıflatır.
ZENCEFİL ÇAYI : Kan dolaşımını artırır ve iltihabı azaltır. Artrit, baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve kas ağrısına iyi gelir.
SİYAH ÇAY: Bağışıklığı güçlendirir, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır, kolesterolü düşürür. Egzama ve diğer cilt hastalıklarına faydalıdır. Parkinson'dan da korur.
NANE ÇAYI : Gripteki titremeyi giderir. Kolik, baş ağrısı, hazımsızlık ve romatizmaya iyi gelir.
PAPATYA ÇAYI : İştah artırır, uykusuzluğa iyi gelir. Divertikülit ve adet dönemi kramplarını giderir.
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