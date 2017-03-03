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Canım ciğerim

Demir içeriği ile kansızlığa iyi gelen ciğer, libidoyu yükselterek aşk hayatına da katkı sağlıyor. Cinsel isteği artırıp mutlu ediyor

Canım ciğerim
Kan yapma özelliği yüksek olan karaciğer; demir, folik asit, A ve B-12 vitaminleri içeriyor. Bu özelliği ile de de birçok hastalıktan koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren karaciğer aynı zamanda libidoyu yükseltip, aşk hayatına renk katıyor. Bu lezzetli sakatatın sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Kansızlık sorununu giderir.
Hafızayı güçlendirir. Özellikle ileri yaştaki kişilerin unutkanlık sorunlarını azaltır.
Göz hastalıklarının tedavisinde yararlı olur. Özellikle bilgisayarda uzun süre geçirenler daha fazla karaciğer tüketebilir.
Hamilelikte yararlıdır. Anne adaylarının demir ihtiyaçlarını gidermekte etkilidir.
Enerji verici bir besin olduğundan, bedenen çalışanlara, sporla uğraşanlara önerilir.
Antioksidan etkisinden dolayı, vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar.
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