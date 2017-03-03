Canım ciğerim

Kan yapma özelliği yüksek olan karaciğer; demir, folik asit, A ve B-12 vitaminleri içeriyor. Bu özelliği ile de de birçok hastalıktan koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren karaciğer aynı zamanda libidoyu yükseltip, aşkhayatına renk katıyor. Bu lezzetli sakatatın sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Kansızlık sorununu giderir.
Hafızayı güçlendirir. Özellikle ileri yaştaki kişilerin unutkanlık sorunlarını azaltır.
Göz hastalıklarının tedavisinde yararlı olur. Özellikle bilgisayarda uzun süre geçirenler daha fazla karaciğer tüketebilir.
Hamilelikte yararlıdır. Anne adaylarının demir ihtiyaçlarını gidermekte etkilidir.
Enerji verici bir besin olduğundan, bedenen çalışanlara, sporla uğraşanlara önerilir.
Antioksidan etkisinden dolayı, vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.