Bol bol avokado hamilelik banko

yıllarda ülkemizde popülerliği artan tropik meyvelerden avokado, bebek yolunu da açıyor. Bu mucizevi meyvenin etkisiuzmanlarınca kanıtlandı. Merkezde tüp bebek tedavi si gören 147 kadını kapsayan bilimsel araştırmada, avokado ile beslenen kadınların gebelik şansının 3 kat daha yüksek olduğu görüldü., yağlarla tüp bebek tedavisini ilişkilendiren çalışmaya dair şu bilgileri verdi:"Akdeniz diyetinin bir parçası olarak tüketilen bazı gıdalardaki yağlar, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda başarıyı arttırıyor.gibi tekli doymamış yağ içeren diyetlerin, anne olma açısından çok faydalı olduğu görülmüştür.Tekli doymamış yağlar açısından en zengin gıdaE ve C vitamini açısından da zengin olan avokadoyu bebek isteyen tüm kadınların tüketmesi şarttır."Tereyağı ve kırmızı eti fazla tüketen kadınların ise tüp bebek tedavisi sırasında toplanan kaliteli yumurta sayısının düşük olduğunu söyleyen Dr. Görgen, "Kalbi koruduğu bilinen tekli doymamış yağların vücudun iltihabi durumunu azaltarak ve insülin duyarlılığını değiştirerek doğurganlığı artırdığı düşünülmektedir" diye konuştu.Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, sağlıklı beslenmesi ve mutlaka stresten uzak durması gerekiyor. Tıbbi yöntemler sayesinde de hayaller gerçek oluyor.bebek tedavisi sürecinde yapılan araştırmalar şaşırtıyor. Öyle ki, embriyo transferinden sonra palyaçoların şovunu izleyen kadınların yüzde 36.4'ünün hamile kaldığı görüldü. Palyaçoları izlemeyen kadınlarda ise gebelik oranı yüzde 20.2 olarak gerçekleşti. Dr. Betül Görgen, bu durumu, kahkaha atıp mutlu olmaya bağladı. Stresin gebeliği her koşulda olumsuz etkilediğini söyleyen Dr. Görgen, "Embriyo transferinden önce stresi azaltmak için yapılacak akupunktur, hipnoz gibi uygulamalar da başarıyı arttırabilir" dedi.bebek tedavisinde en yüksek başarı şansı öğretmenlerde görülüyor. Uzun yaz tatili, arkadaşlarla görüşmeler ve geziler sonucuÖğretmenlerin diğer meslekten olan kadınlara göre, tüp bebekle gebe kalma konusunda 6 kez daha şanslı olduğunu söyleyen Dr. Betül Görgen, şöyle devam ediyor:Öğretmenler ise genellikle yaz tatili sırasında tedaviye başlıyor ve bu süreçte hamile kalabiliyor. Bu da stresten arındıklarında hayallerine daha çabuk yaklaştıklarını gösteriyor. Eğitim, satış ve halkla ilişkiler alanında çalışan kadınların da tüp bebekte şanslı olduğu görülüyor."nerdeyse her 7 çiftten 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve bu nedenle tüp bebek tedavisi görüyor. Tüp bebek tedavisi görenDr. Betül Görgen, "Tüp bebek tedavisi olumlu ya da olumsuz olsun; sonrasındaki 6 yıllık periyotta kadınlarınyapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır" diyor.