20’lik dişler işe yarar

Toplum genelinde gereksiz ve çekilmesi şart olduğu düşünülen 20 yaş dişleri aslında büyük önem taşıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "20 yaş dişleri ağızda düzgün olarak yerini almışsa çekilmemelidir. Çünkü azı dişlerinin herhangi birinin kaybı durumunda eğer o bölgeye porselen köprü yapılacaksa 20'lik dişler ayak görevi görerek, köprüye destek olur" diyor. 20'lik dişlerin 19-21 yaşları arasında harekete geçerek ağızda yerini almaya başladığını söyleyen Kökdemir, "Bu yaşlarda mutlaka 20 yaş dişlerinin kontrolü yapılmalı ve bir problem yaratabileceği öngörülüyorsa gerekli tedbirler diş hekimi tarafından alınmalıdır. Çünkü sürekli ağrıya sebep olan veya kronik iltihabı olan 20'lik dişler, hemen önündeki son büyük azı dişine de zarar verebilir" uyarısı yapıyor.