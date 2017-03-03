Yol Durumu
  1. Çayda şifa
  2. Bol bol avokado hamilelik banko

20’lik dişler işe yarar

20’lik dişler işe yarar
Toplum genelinde gereksiz ve çekilmesi şart olduğu düşünülen 20 yaş dişleri aslında büyük önem taşıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "20 yaş dişleri ağızda düzgün olarak yerini almışsa çekilmemelidir. Çünkü azı dişlerinin herhangi birinin kaybı durumunda eğer o bölgeye porselen köprü yapılacaksa 20'lik dişler ayak görevi görerek, köprüye destek olur" diyor. 20'lik dişlerin 19-21 yaşları arasında harekete geçerek ağızda yerini almaya başladığını söyleyen Kökdemir, "Bu yaşlarda mutlaka 20 yaş dişlerinin kontrolü yapılmalı ve bir problem yaratabileceği öngörülüyorsa gerekli tedbirler diş hekimi tarafından alınmalıdır. Çünkü sürekli ağrıya sebep olan veya kronik iltihabı olan 20'lik dişler, hemen önündeki son büyük azı dişine de zarar verebilir" uyarısı yapıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar