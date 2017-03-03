20’lik dişler işe yarar

Toplum genelinde gereksiz ve çekilmesi şart olduğu düşünülen 20 yaş dişleri aslında büyük önem taşıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "20yaş dişleri ağızda düzgün olarakyerini almışsa çekilmemelidir.Çünkü azı dişlerinin herhangibirinin kaybı durumunda eğero bölgeye porselen köprüyapılacaksa 20'lik dişler ayakgörevi görerek, köprüye destekolur" diyor. 20'lik dişlerin 19-21 yaşları arasında harekete geçerek ağızda yerini almaya başladığını söyleyen Kökdemir, "Bu yaşlarda mutlaka 20 yaş dişlerinin kontrolü yapılmalı ve bir problemyaratabileceği öngörülüyorsa gerekli tedbirler diş hekimi tarafından alınmalıdır. Çünkü sürekli ağrıya sebep olan veya kronik iltihabı olan 20'lik dişler, hemen önündeki son büyük azı dişine de zarar verebilir" uyarısı yapıyor.
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