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ateşi

Kış hastalıklarının bir numaralı ilacı , her derde deva oluyor. Balla yenildiğinde cinsel soğukluğu giderip enerji veriyor

Zencefil ateşi
İyileştirici etkisiyle dikkat çeken in faydaları saymakla bitmiyor. Hormonlar üzerinde afrodizyak etki gösteren zencefil, balla birlikte karıştırılıp tüketildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Bazı yararları şöyle sıralanıyor...
Zencefil çayı hamilelikteki sabah bulantılarına iyi gelir.
Yaşlılıkta sık görülen eklem ağrılarını giderir.
Düzenli tüketidiğinde kalın bağırsak kanserini engeller.
Zencefilin ana bileşeni 'gingerol', kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltarak tümörlerin küçülmesini sağlar.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirip, hastalıktan korur.
Geleneksel astım ilaçları ile birlikte kullanıldığında ilacın etkisini artırır.
Şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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