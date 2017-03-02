Zencefil ateşi

İyileştirici etkisiyle dikkat çeken zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Hormonlar üzerinde afrodizyaketkigösteren zencefil, balla birlikte karıştırılıp tüketildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Bazı yararları şöyle sıralanıyor...
Zencefil çayı hamilelikteki sabah bulantılarına iyi gelir.
Yaşlılıkta sık görülen eklem ağrılarını giderir.
Düzenli tüketidiğinde kalın bağırsak kanserini engeller.
Zencefilin ana bileşeni 'gingerol', kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltarak tümörlerin küçülmesini sağlar.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirip, hastalıktan korur.
Geleneksel astım ilaçları ile birlikte kullanıldığında ilacın etkisini artırır.
Şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
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