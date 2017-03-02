TV tutkusu astıma açıyor

Dünyada her yıl 300 milyon kişi akciğer hastalığı olan astıma yakalanıyor, hareketsiz yaşam tarzı akciğer gelişiminiengelliyor. Televizyon karşısında 3-4 saat zamangeçiren çocuklarda astım vealerjik hastalıklara yatkınlık artıyor. İstanbul AlerjiMerkezi doktorlarındanProf. Dr. Ahmet Akçay, ekran karşısında tüketilen abur cuburların alerjik ve astım hastalıklarına neden olduğunu söyledi. Aktif olmayan yaşam tarzının, akciğer gelişiminideğiştirdiğini ve solunumuetkilediğini belirten Prof. Dr.Akçay, şu uyarılarda bulundu: "Obezite fazla yağ ile göğüse baskı yapar. Göğüs duvarındayağ birikmesi sebebiyle,akciğerlerde kan akımınıetkiler. Bronşların genişlemeyeteneği azalır. Obezite erkeklerde geç ergenliğe ve kızlarda erken ergenliğe girmeye neden olur. Obezitede östrojen miktarı artar bu da alerjiye eğilimi artırır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.