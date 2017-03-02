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TV tutkusu a açıyor

TV tutkusu astıma açıyor
Dünyada her yıl 300 milyon kişi akciğer hastalığı olan a yakalanıyor, hareketsiz yaşam tarzı akciğer gelişimini engelliyor. Televizyon karşısında 3-4 saat zaman geçiren çocuklarda astım ve alerjik hastalıklara yatkınlık artıyor. İstanbul Alerji Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Akçay, ekran karşısında tüketilen abur cuburların alerjik ve astım hastalıklarına neden olduğunu söyledi. Aktif olmayan yaşam tarzının, akciğer gelişimini değiştirdiğini ve solunumu etkilediğini belirten Prof. Dr. Akçay, şu uyarılarda bulundu: "Obezite fazla yağ ile göğüse baskı yapar. Göğüs duvarında yağ birikmesi sebebiyle, akciğerlerde kan akımını etkiler. Bronşların genişleme yeteneği azalır. Obezite erkeklerde geç ergenliğe ve kızlarda erken ergenliğe girmeye neden olur. Obezitede östrojen miktarı artar bu da alerjiye eğilimi artırır."
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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