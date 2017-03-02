Şekerin gizlisi zıplatır siniri

Tıbbi olarak pre-diyabet denilen gizli şeker, diyabet öncesi anlamına geliyor. Ancak şeker yüklemesinin ardından belirleniyor. İnsülin direnci de bulunan gizli şeker hastaları diyet yapmalarına rağmen kilo veremez. Kilolu kişilerle birlikte, yüksek tansiyon hastaları ve ailesinde diyabet olanlar da riskli grupta bulunuyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Gizli şekeri olan kişiyi diyabet bekler. Ancak belirli önlemler alarak gizli şekeri durdurmak hatta tamamen tedavi etmek mümkündür. Kilo verilmesi, sağlıklı beslenme, egzersiz ve endokrin doktorunun tavsiye edeceği ilaçlarla diyabet gelişme ihtimalinin önüne geçilebilmektedir. Toplumda diyabetin yaklaşık 2-3 katı kadar gizli şeker hastası bulunmaktadır. Gizli şeker vücutta yarattığı yıkıcı etkiler bakımından diyabet kadar tehlikeli bir hastalık değildir. Ancak gizli şekerin bilinmemesi ve hastalıkla ilgili herhangi bir önlem alınmayıp, tedavinin uygulanmaması yarattığı olumsuz etkileri artırabiliyor. Bu bakımdan gizli şeker için risk grubunda bulunanların belli aralıkla kontrollerini yaptırması önem taşımaktadır.
YAPILMASI GEREKENLER
Gizli şeker tanısı alan kişilerin ilk yapmaları gereken kilolarından kurtulmaktır. Bunun için beslenme tarzının düzenlenmesi, tedavi bakımından önemlidir.
Karbonhidratlı besinler ölçülü şekilde alınmalıdır.
Sebze ve meyvelerin kabuklarıyla beraber tüketilmesine özen gösterilmelidir.
Ana öğünler ara öğünlerle desteklenmelidir.
Günde 2-2.5 litre su tüketilmelidir
Toz, kesme şeker, tatlı ve meyve suyu gibi basit şekerli besinlerden uzak durulmalıdır.
Düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve vücudun kilo dengesi sağlanmalıdır.
BELİRTİLERE DİKKAT
* El ve ayaklarda yanma, karıncalanma, uyuşma
* Tansiyon yüksekliği
* Asabiyet
* Yemeklerden sonra uyku hali
* Baş, boyun ve ensede terlemeler
* Çabuk yorulma gibi belirtiler gizli şekeri işaret edebilmektedir.
DOĞRU GIDALARI TÜKETİN
FASULYE: En iyi lif kaynaklarından biri olan fasulyeler sizi daha uzun süre tok tutar, sindirimi yavaşlatır ve yemekten sonra kan şekerinin ani yükselmesini önler.
TAHIL: Kahvaltılık tahıllar güne daha fazla lif depolayarak başlama imkanı sunar.
BALIK: Hazırlanması kolay ve hızlı olan balık protein kaynağıdır.
KÜMES HAYVANLARI: Son derece yağsız, kalorisi az olan tavuk göğsü, şeker hastaları için çok iyidir.
KABUKLU YEMİŞLER: İyi yağlarla dolu olan kabuklu yemişler, insülin direncini düşürmeye yardım eder ve kan şekerinin kolay kontrol edilmesini sağlar.
ZEYTİNYAĞI: Akdeniz beslenmesinde önemli yeri olan zeytinyağı, insülin direncini düşürerek kan şekerini düzenli tutmaya yardım eder.
YOĞURT: Protein ve kalsiyum bakımından zengin olan yoğurt, kilo vermeye yardımcı.
TARÇIN: Yemeklerinize tarçın serpmek kan şekerini düşürür. İçindeki bileşenler insülinin etkili şekilde kullanmasına yardım ediyor.
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