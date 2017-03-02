Saç ektirmek için kelliği beklemeyin

Saç ekimi operasyonu için kel kalmanın beklenmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, 'Saçlarım tamamen döküldüğünde ektireceğim' düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç dökülmesinden en çok rahatsızlığın 20-25 yaşlarında duyulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ekimde yaşın önemi yoktur.Önemli olan ekim yapılacakalanların doğru planlanmasıve sonrasındaki mevcut saçlariçin tedavinin belirlenmesidir.Dökülme başladığında uzmanagörünmek gerekir."
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