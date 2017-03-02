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k için kelliği beklemeyin

Saç ektirmek için kelliği beklemeyin
Saç ekimi operasyonu için kel kalmanın beklenmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, 'Saçlarım tamamen döküldüğünde ektireceğim' düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç dökülmesinden en çok rahatsızlığın 20-25 yaşlarında duyulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ekimde yaşın önemi yoktur. Önemli olan ekim yapılacak alanların doğru planlanması ve sonrasındaki mevcut saçlar için tedavinin belirlenmesidir. Dökülme başladığında uzmana görünmek gerekir."
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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