Kısırlık CEPte

MİDE İLAÇLARI İÇMEYİN
Mide yanması için kullanılan ilaçlar da, genç erkeklerde kısırlık riskini artırıyor. Dr. Betül Görgen, "Lansoprazol (Zoprol caps), Omeprazol (Losec, Prisolec tb) etken maddeli ilaçlar erkekleri kısırlaştırıyor" diyor. 20-30'lu yaşlardan itibaren 6 ay ve daha uzun süreyle bu ilaçları kullananlarda sprem miktarının azalıyor. Bağırsaklardaki ortamı değiştiren bu ilaçlar sağlıklı sperm oluşumunda önemi olan B vitamini yetersizliğine yol açıyor.
7-9 SAATLİK UYKU ÖNEMLİ
Erkeklerde uyku saati de babalık yolunda önemli rol oynuyor. Gecede 6 saatten daha az uyuyan erkeklerin eşlerinin gebe kalma şansı yüzde 43 azalıyor. Aynı zamanda 9 saati aşan uykunun da gebelik olasılığını yüzde 42 azalttığı belirtiliyor. Gecede 7-9 saat arası uykunun erkekler için (üreme kapasitesi açısından) en ideal süre olduğunu söyleyen Dr. Betül Görgen, sperm gelişmesinde anahtar hormon olan "testosteron" üretiminin, uyku bozukluklarından etkilendiği vurguluyor.
KİMYASAL TEHDİT
İşleri gereği birçok kimyasala maruz kalan kadın kuaförlerin yumurtalık fonksiyonları erken yaşta bozuluyor. Dr. Betül Görgen, 'Bu da kısırlık tehlikesini ortaya çıkarır' diyor. Kuaför kadınlarda 'Erken Yumurtalık Yetmezliği' denilen rahatsızlığa yakalanma riskinin 5 beş kat fazla olduğunu anlatan Dr. Görgen, çalışılan mekanın sık havalandırılmasını, mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini belirtiyor.
YAPAY ZARAR VERİYOR TATLANDIRICI
Düzenli olarak yapay tatlandırıcı ve diyet içecekler tüketen kadınların gebe kalma şansı azalıyor. Üstelik tüp bebek yolundaki başarı da engelleniyor. Yapay tatlandırıcılı içecekler tüketen kadınların daha kötü yumurta ve embriyo kalitesine sahip olduğunu söyleyen Dr. Betül Görgen, "Sıcak içeceklerdeki şeker benzeri tatlandırıcılar, embriyoları bozuyor. Embriyo kaliteleri düşük olduğu için rahimde tutunma olasılıkları da azalıyor. Şekerin zararından korunmak için kullanılan bu besinler özellikle tüp bebek tedavisi gören kadınları olumsuz etkiliyor" dedi.
GECE VARDİYASI BEBEK DÜŞMANI
Gündüz çalışanlara göre vardiyalı ve özellikle gece çalışan kadınlarda yumurtalık rezervinin düşük çıktığını söyleyen Dr. Betül Görgen, şu uyarıda bulundu: "Tüp bebek tedavisine giren ve fiziksel olarak ağır işte çalışan kadınların, hafif işlerde çalışanlara göre yüzde 8.8 düşük yumurta rezervine sahip olduğu saptandı. Azalmış doğurganlık fiziksel güç gerektiren işlerde çalışan kadınlarda daha belirgin. Bu duruma biyolojik saat değişikliği yol açıyor."
ŞİŞMAN ADAMIN ŞANSI AZALIYOR
Kısırlık söz konusu olduğunda genelde kadınlar kusuru kendinde arar. Oysa bebek sahibi olamayan çiftlerde erkek faktörü de son derece yüksektir. Kötü hayat tarzı ve aşırı kilo babalığı engeller. Fazla kilolu erkeklerin sperm hacmi ve sayısı, ideal kilodakilere oranla yüzde 22 daha düşüktür. Bunun yanı sıra daha ciddi sperm problemlerine de obez erkeklerde sık rastlanır.
Obezite hem kadınlarda hem de erkeklerde doğurganlıığı vuruyor. Aynı zamanda fazla miktarda kafein tüketimi de tüp bebek tedavisi sürecinde büyük önem taşıyor. Öyle ki, aşırı kahve ve sigara içen çiftlerin tüp bebek başarı şansı düşüyor. Bu nedenle çiftlerin sağlıklı beslenmesi, kötü alışkanlıkları bırakması gerekiyor.
TEDAVİDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hasta seçimi.
Yumurtaların uyarı protokolü.
Embriyo ve yumurtaya ait faktörler.
Embriyo transfer tekniği.
İmmünolojik faktörler.
Sperm faktörleri.
Laboratuvar faktörü.
HAHZIRLAYAN: HÜLYA BALCI
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