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Hamilelikte MR’ın zararı yok

Hamilelikte MR’ın zararı yok
Anne adaylarının hamilelik döneminde MR çektirebileceği açıklandı. Acıbadem Ankara Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yörübulut, bilimsel araştırmalarda bugüne kadar anne ve fetüs sağlığı üzerinde MR'ın olumsuz bir etkisinin bulunmadığını söyledi. Dr. Yörübulut, şöyle konuştu: "Gerekli bilgilendirme ve hazırlıklar yapıldıktan sonra doktor eşliğinde anne adayına çekim yapılabilir. MR, ayrıca radyasyon içermediğinden ve hastalıkları teşhis başarısı yüksek olduğundan güvenilir bir tetkik. Ancak ilaçsız çekim olmalı. Acil durum yoksa ilk 3 ay geçirilmeli."
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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