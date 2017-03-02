Hamilelikte MR’ın zararı yok

Anne adaylarının hamilelik döneminde MR çektirebileceği açıklandı. Acıbadem AnkaraHastanesi Radyoloji UzmanıDr. Mehmet Yörübulut, bilimsel araştırmalarda bugüne kadar anne ve fetüs sağlığı üzerinde MR'ın olumsuz bir etkisinin bulunmadığını söyledi. Dr. Yörübulut, şöyle konuştu: "Gerekli bilgilendirme ve hazırlıklar yapıldıktan sonra doktor eşliğinde anne adayınaçekim yapılabilir. MR, ayrıca radyasyon içermediğinden ve hastalıkları teşhis başarısı yüksek olduğundan güvenilir bir tetkik. Ancak ilaçsız çekim olmalı. Acil durum yoksa ilk 3 ay geçirilmeli."
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