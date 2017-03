Sekiz aşamada bebek yolda

vakalarındaki artış tedirginlik yaratırken; tüp bebek yöntemi yüzleri güldürüyor.büyük ilgi gören yazı dizisinin bugünkü bölümünde Dr. Betül Görgen, tüp bebek tedavisinde izlenen yolu anlatıyor:Tedavi başarısını artırmak ya da yüksek hormon değerlerini baskılamak için doğum kontrol hapları kullanılabilir.Aslında tedavinin resmi olarak başladığı gün bugündür. Adetin 2'nci veya 3'üncü günü doktorunuz sizi ultrasonografi için çağıracaktır.Ultrasonografide yumurtalıklara bakılır, aday folliküler sayılır, varsa kist boyutları ölçülür. Hormon testleri istenebilir. Her şey yolundaysa bir sonraki üçüncü adıma geçilir.: Yumurtalıklar uyarılır ve izlenir. 1 hafta-10 gün boyunca günde birkaç kez enjeksiyon yaptırmanız gerekebilir.Bu sırada doktorunuz belli aralıklarla yumurtalıklardaki folliküllerin sayı ve gelişimini takip edecektir. En büyük follikül boyutu 16-18 mm'ye ulaştığında her gün sizi görmesi gerekebilir.: Bu aşama yumurta hücresinin olgunlaşmasının tetiklenmesidir.Zamanlama hayati öneme sahiptir. Eğer erken verilirse yumurtalar yeterince olgun olmaz. Geç kalınırsa yaşlanan yumurtalar iyi döllenmeyebilirler. Bir kerelik bir enjeksiyondur.Kesin saatinde yapılması çok önemlidir.Yumurta toplama işlemi yapılır. Bu işlem esnasında haif bir anestezi uygulanır. Vajinal ultrasonografi rehberliğinde hareket eden bir iğne yardımıyla doktorunuz yumurtalıklardaki folliküllere girerek yumurta hücrelerini sıvısıyla beraber aspire eder. Her follikülde 1 yumurta bulunur. Sonra toplanan bu yumurtalar embriyoloji laboratuarına döllenme için transfer edilir.Başlangıçta hafif lekelenme, ağrı- kramp hissi olabilir. Bunlar geçicidir.: Toplanan yumurta hücrelerinin olgunluk durumuna bakılır. Toplama ile aynı gün, eşin sperm vermesi planlanır. Özel yıkama işleminden sonra sperm hazır hale gelince, en iyi spermler seçilip kültür kabına yumurta hücrelerinin yanına bırakılır ve doğal döllenme 12-24 saat sonra takip edilir. Bu şekilde yumurtalarda döllenme yüzde 70 civarındadır. Daha ciddi sperm problemlerinin olduğu durumlarda ise seçilen sperm, ince özel bir pipet vasıtasıyla yakalanarak yumurtanın içine bırakılır. Bu işleme 'ICSİ' ya da mikroenjeksiyon adı verilir.: Toplama işinden 3 ya da 5 gün sonra döllenmiş yumurta transfer edilir. Embriyo transferi "aşılama" gibidir.Anestezi gerektirmez.Transfer sonrası 1-2 saat istirahat yeterlidir. Arta kalan, yüksek kaliteye sahip embriyolar dondurularak saklanabilir.: Yumurta toplama günü veya ertesi gün (transferden önce) progesteron desteği planlanır. Genellikle enjeksiyon şeklinde uygulanır. İşlemden 2 hafta sonra gebelik testine bakmak gerekir.Bu bekleme sürecinde çok stres yapmamak, dikkati başka yöne çevirmek çok daha rahat olacaktır.GEBELİK döneminde meyve tüketen anne adaylarının bebeği daha zeki oluyor. Bu araştırma Kanada'daki Alberta Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce gerçekleştirildi. Dr. Betül Görgen, 3 bin 500'den fazla bebek ve ailesinin dahil edildiği bilimsel araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Gebelik boyunca meyve tüketiminin, bebeklerdeki zihinsel gelişim üzerinde en etkili faktör olduğu anlaşıldı. Hamilelik sürecinde günde 6-7 tane küçük meyve (tanelilerde bir avuç) tüketen annelerin bebeklerinin ilk 1 yıl içinde diğer bebeklere göre 6-7 puan daha fazla zihinsel gelişim gösterdiği belirlendi."yaşta dondurduğuyumurtalarınıkullanarakbir kadınınher yaştagebe kalabileceğinisöyleyen Dr.Görgen, "Yinede rahiminembriyoyu tutmakapasitesi 54-55 yaşındansonra azalır"dedi.fazla embriyo transfer edilmesi çoğul gebelik olasılığını yüzde 10 civarında artırır. Bu durumda ikiz, hatta üçüz bebekler olabilir. Ayrıca ister doğal yollardan olsun, isterse tüp bebek uygulamalarında yüzde 2-5 kadar dış gebelik olasılığı vardır. Tüp bebekte başarı şansını etkileyen pekçok faktör olmakla beraber, gebelik olasılığı embriyo başına yüzde 30-40 civarındadır.yaşından sonra tüp bebek başarısı hızlı bir azalma gösterir. Tedavi sırasında; kabızlık, karında kramplar ve şişkinlik görülebilir. Bu süreçte alkol ve sigara kesinlikle kullanılmamalıdır. Başarısız uygulamanın ardından 2-3 ay ara verilebilir. Önemli olan bir sonraki tedaviye duygusal olarak hazırlanmaktır.