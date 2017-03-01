Her 13 saniyede bir kişi sigaradan ölüyor

Akciğer kanseri, felç, kalp-damar hastalıkları gibi birçok hayati soruna neden olan sigara, her 13 saniyede bir kişinin canını alıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Atilla Saygı, "Bir sigara 200'den fazla zehri barındırıyor. Ölümcül hastalıkların yanı sıra kısırlığa ve cinsel güçte azalmaya yol açıyor" diyor. Günde 10'dan fazla sigara içenlerin 'nikotinman' olduğunu belirten Prof. Dr. Saygı, "Elektronik sigara nikotin bağımlılığını tedavi etmez. Tıbbi destek ile 3 ayda sigaradan kurtulabilirsiniz. Bağımlılığın da bir hastalık olduğunu unutmayın" diye uyarıyor.