Her 13 saniyede bir kişi sigaradan ölüyor

Akciğerkanseri, felç,kalp-damarhastalıklarıgibi birçokhayati sorunaneden olansigara, her13 saniyede bir kişinin canını alıyor.Memorial Ataşehir Hastanesi GöğüsHastalıkları ve Tüberküloz UzmanıProf. Dr. Atilla Saygı, "Bir sigara200'den fazla zehri barındırıyor.Ölümcül hastalıkların yanı sıra kısırlığave cinsel güçte azalmaya yol açıyor"diyor. Günde 10'dan fazla sigara içenlerin'nikotinman' olduğunu belirten Prof.Dr. Saygı, "Elektronik sigara nikotinbağımlılığını tedavi etmez. Tıbbi destekile 3 ayda sigaradan kurtulabilirsiniz.Bağımlılığın da bir hastalık olduğunuunutmayın" diye uyarıyor.
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