Yol Durumu
  1. Aşkın baharı
  2. Müge Anlı hangi birini bulsun?

Bu hastalıklar a sokuyor

Bu hastalıklar depresyona sokuyor
Depresyon, kişinin ruhsal problemlerinden olabileceği gibi bazı tıbbi hastalıklarından da kaynaklanabiliyor. Psikiyatristpsikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, hastalıkların beyin kimyasında yaptığı bozulmalarla birlikte, kişinin ruhsal yapısına bindirdiği ek yükle a yol açtığını söylüyor. En çok depresyon nedeni hastalıkları ise şöyle sıralıyor: "Felç sonrası özellikle erkekler depresyona giriyor. Parkinson, Multiple Skleroz durumunda psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlık artar. Tiroid hastalıkları, kalp krizi, kanser, demans ve bunama da kişiyi depresyona sokan hastalıklar arasında yer alıyor."
Etiketler:
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar