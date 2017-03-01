Bu hastalıklar depresyona sokuyor

Depresyon, kişinin ruhsal problemlerinden olabileceği gibi bazı tıbbi hastalıklarından da kaynaklanabiliyor. PsikiyatristpsikoterapistYrd. Doç. Dr.Emre Tan, hastalıkların beyin kimyasında yaptığı bozulmalarla birlikte, kişinin ruhsal yapısına bindirdiği ek yükle depresyona yol açtığını söylüyor. En çok depresyon nedeni hastalıkları ise şöyle sıralıyor: "Felçsonrası özellikle erkeklerdepresyona giriyor. Parkinson, Multiple Skleroz durumunda psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlık artar. Tiroidhastalıkları, kalp krizi, kanser,demans ve bunama da kişiyi depresyona sokan hastalıklar arasında yer alıyor."
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