Bağırsak kanserinde kırmızı alarm!

OBEZİTE DE ETKİLİYOR
Kalın bağırsak kanserlerinde kötü etki yapan mekanizmalar vardır. Örneğin doymuş hayvansal gıdalar. Tereyağı dediğimiz yağ tipi, kırmızı et kalınbağırsak kanserlerinde önemli bir yer tutar. Çok pişirdiğimiz kırmızı et kalın bağırsakta 'karsinogenes' denilen kanserin oluşumuna neden olan bir etki mekanizmasına sahiptir. Sosis, sucuk, salam tarzı yiyecekler de kanserin oluşumuna zemin hazırlar. Bunun dışında alkol ve sigara pek çok kansere neden olduğu gibi kalınbağırsak kanserinin de nedenidir. Ayrıca obezite de yine kalınbağırsak kanseri etkendir.
VÜCUDUNUZU TEMİZLEYİN
Meyve ve sebze yemek, beslenmede lifli gıdalara ağırlık vermek kalın bağırsakta hareketi hızlandırır yani büyük abdestinizi daha çabuk yapmanızı sağlar. Bu da aldığınız tüm o kanserojen maddelerin bağırsağınızda daha az sürede kalmasına neden olarak etkileşimi daha aza indirger. Bunun dışında kalsiyum, folat içerikli yiyecekler bizim için çok önemlidir. Bir de haftada 7 saat yani günde 1 saat yürüyüş yapmak ve bol su içmeniz gereklidir. Su içmek kalın bağırsağı yıkar. Bu şekilde bir nevi detoks yapmaya çalışacaksınız yani... Su içerek aldığınız kanserojen maddeleri vücudunuzdan atabilirsiniz.
BU BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN
Kolorektal kanserlerin iyi tedavi edilebilmesi için erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Turgut İpek, belirtileri şöyle sıraladı: "Kalın bağırsağın çıkış bölümüne rektum diyoruz. Onun dışında bir de sağ ve sol bölümleri vardır. 50 yaşın üstündüyseniz, aniden halsizlik oluştuysa, karın ağrınız varsa, elinize karnınızda bir şişlik geliyorsa sağ kolon kanseri olma riskiniz yüksektir. Sol kolon daha dardır o yüzden belli bir süre sonra aniden oluşan kabızlık ve ardından da aniden ishaller gelişir. Ama kalınbağırsak kanserlerinin en önemli belirteci kanamadır. Kalınbağırsak kanseri riskinizi anlamak için en basit test gaitada gizli kandır. Eğer çok et yiyorsanız, Aspirin alıyorsanız gaitada gizli kan çıkabilir. O zaman 3 gün diyet yapıp ilacı keserek tekrar gaita örneği verebilirsiniz."
FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Bağırsak kanserlerinin tedavisinde ameliyat sonrası kalıcı torba gibi bazı uygulamaları hastaların istemediğini anlatan Prof. Dr. Turgut İpek, bu nedenle alternatif cerrahi tekniklere başvurulduğunu belirtti. Prof. Dr. İpek, bu teknikleri şöyle anlattı: "TEM yöntemi diye bir yöntem var ancak bundaki kuralımız, kanserin erken yakalanmış olması. Özellikle bu kanserlerin çoğu makata yakın olduğu için ister açık, ister kapalı ameliyat olsun mutlaka kesi yapılıyor geçici de olsa torba kullanmak gerekiyor. TEM yönteminde ise torbaya, radyoterapi ve kemoterapiye gerek kalmıyor."
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