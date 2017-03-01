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Aşkın baharı

; cinsel sorun yaşayan kadınların hayatında bahar etkisi yaratıyor... Afrodizyak etkisiyle isteksizliği giderip yüzleri güldürüyor

Aşkın baharı
Vitamin ve mineral zengini , tam bir şifa deposu. Sağlığa sayısız faydasının yanı sıra cinsel yaşama da olumlu katkıları bulunan karnabaharın, afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği giderip, mutluluk veriyor. Uzmanlar karnabaharın faydalarını şöyle sıralıyor:
Güçlü bir antioksidandır.
Besleyici olan bu sebze vücuda güç verir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğa karşı birebirdir.
Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir.
Enfeksiyonlara karşı antibakteriyel özellik taşır. İdrar yolları iltihaplarına karşı etkilidir.
İçerdiği thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiaminin, aynı zamanda, migrene karşı da olumlu özelliği vardır. Ağrı keser.
Yapraklarında bol miktarda bulunan alfa-tokoferol (E-vitamini), caffeic asit, kaempferol, phytic asit ve rutin) adlı 5 etkin madde, kanseri önleyici bir görev görür. Bu nedenle yaprakları da yenilmeli.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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