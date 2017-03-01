Aşkın baharı

Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. Sağlığa sayısız faydasının yanı sıra cinsel yaşamada olumlu katkıları bulunankarnabaharın, afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği giderip, mutluluk veriyor. Uzmanlar karnabaharın faydalarını şöyle sıralıyor:
Güçlü bir antioksidandır. Besleyici olan bu sebzevücuda güç verir. İçeriğindekivitamin ve minerallersayesinde yorgunluğa karşıbirebirdir.
Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir. Enfeksiyonlarakarşı antibakteriyelözelliktaşır.İdrar yollarıiltihaplarına karşı etkilidir.
İçerdiği thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiaminin, aynı zamanda, migrene karşı da olumlu özelliği vardır. Ağrı keser. Yapraklarında bol miktardabulunan alfa-tokoferol(E-vitamini), caffeic asit,kaempferol, phytic asit verutin) adlı 5 etkin madde,kanseri önleyici bir görevgörür. Bu nedenle yapraklarıda yenilmeli.
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