Tavsiyelere uyun kabızlığı unutun

İYİ ÇİĞNEYİN
Kabızlık için öncelikle düzenli yemek yemeniz oldukça önemlidir. Öğün atlamamak, her öğünü zamanında yemek bu kötü hastalığa yakalanmamak için oldukça büyük önem taşır. Yediğiniz yiyecekleri iyice çiğnemeye özen gösterin. İyi çiğnenen yiyecekler bağırsaklarda daha kolay emilir ve dışkılanır. Ayrıca meyve ve sebzeyi dengeli tüketmeniz gerekir. Sürekli et yemek, sürekli meyve yemek ya da sürekli sebze tüketmek de yanlıştır. Tüm yiyeceklerden düzenli ve dengeli bir şekilde yemelisiniz. Sulu yemekleri tercih edin. Pilav, makarna, ekmek, patates gibi karbonhidrat içeriği yüksek gıdalardan sıkça tüketmekten kaçınmalısınız.
ARMUT ÇOK FAYDALI
Bağırsaklarınızı gevşetici sebze ve meyveleri tercih etmelisiniz. Karnabahar, brokoli, bal kabağı, erik ve kivi gibi meyve ve sebzeleri yiyebilirsiniz. Armut yeyip üzerine bir bardak su içerek de bu durumdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Buğday ekmeği yerine kepekli ekmek veya tahıllı ekmek tüketmelisiniz. Metabolizmayı hızlandırıcı çaylar içmek de sizi rahatlatacaktır. Sabahları bir bardak zencefil çayı içmek, sindirim sürecinin gelişiminde yardımcı olacaktır. Kabızlığı gidermede hızlı sonuç almak için, 1-2 yemek kaşığı hintyağı içildiğinde 2-3 saat içinde dışkılama gerçekleşir. Keten tohumu, bağırsaklarda mekanik etki yapan çok başarılı bir müshildir. Sinameki çayı, müshil ve kan temizleyici etki içerir. Sürekli olmamak şartıyla arada bir kullanılabilir. Ispanak ve lahana salatası kabızlığa için iyi gelir. Sabahları yenen 1-2 portakal bağırsaklarda rahatlama sağlar.
BOL BOL SU İÇİN
Karnınızın altındaki bölgeye özellikle kasıklarınıza doğru elinizle hafifçe bastırarak sağdan sola ve soldan sağa doğru masaj yapmalısınız. Bu hareketler kabızlık için size çok yardımcı olacaktır. Bu hareketleri otururken veya uyumadan önce yatarken yapabilirsiniz. Gün içinde bol miktarda su tüketmeniz de çok önemlidir. Su içmeyi sevmiyorsanız suyu sevdiğiniz gibi içilecek hale getirmelisiniz. Örneğin tatlı yiyecekleri seviyorsanız suyun içine kırmızı elma atabilirsiniz. Ya da tuzlu yiyecekleri seviyorsanız suyunuzun bulunduğu sürahiye birkaç tutam taze nane ve yeşil elma ekleyerek suyunuzu daha ferah bir hale getirebilirsiniz. Spor yapmak da çok iyi bir çözüm yoludur. Spor yaparak hem sağlıklı yaşayabilir hem de kabızlık sorununu giderebilirsiniz. Stresten de mümkün olduğunca uzak durmalısınız.
BUNLARA DİKKAT
Zeytinyağına banılmış kepekli ekmek ile bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz.
Yulaf ezmeli, ketentohumlu müsli sabah kahvaltılarında tüketilebilir.
Karın egzersizi yaparak veya hareketi arttırarak kabızlıktan kurtulabilirsiniz.
Bir avuç içi kadar maydanoz, bir avuç içi kadar kiraz sapı, üç poşet yeşil çay, üç kayısı ve bir limonu beş bardak suyun içine koyarak kaynatın. Bu çayı sabahtan akşama kadar aralıklı olarak için.
Günde en az bir buçuk litre su tüketin
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