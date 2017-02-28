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İsyan bu haykırış

Antep dönüşü takımı eden, yönetim ve Advocaat’ı istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar ligde Osmanlı, kupada da Kayseri maçında protestoları artırarak sürdürme planları yapıyor... Yönetim bugün acil koduyla toplantı yapacak.

İsyan bu haykırış
Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı ve isyan bayrağını çekti. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ligde kötü gidişin ardından son olarak pazar gecesi Gaziantep deplasmanından dan 1-1'lik sonuçla dönüp yine 3 puanı bir arada göremeyen Fenerbahçe, taraftarının sabrını taşırdı. Antep dönüşü Sabiha Gökçen Havaalanı'nda takımı protosto eden, yönetimi ve teknik direktör Dick Advocaat'ı istifaya davet eden Sarı-Lacivertli taraftarların isyanı bitecek gibi görünmüyor. Fenerbahçeli taraftarlar hafta sonnuda Süper Lig'de Osmanlıspor, sonrasında Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında larını artırarak sürdürmeyi planlıyorlar. Yönetim ise alarma geçmiş durumda.

TARAFTAR GERİ ADIM ATACAK GİBİ DURMUYOR
Taraftarların istifaya çağrılarının artarak devam edeceği yolundaki haberleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi Başkan Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla bugün acil koduyla bir araya geliyor. Toplantıda bir takım radikal kararların çoğalabileceği de gelen haberler arasında. Ancak yönetim bu kararlar için henüz gelmiyor. Yönetimin Advocaat'ın görevinei son vermesi ya da tamım hakkında kapsamlı bir rapor istemesi seçenekler arasında yer alıyor.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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