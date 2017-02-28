İsyan bu haykırış

Antep dönüşü takımı protesto eden, yönetim ve Advocaat’ı istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar ligde Osmanlı, kupada da Kayseri maçında protestoları artırarak sürdürme planları yapıyor... Yönetim bugün acil koduyla toplantı yapacak.
Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı ve isyan bayrağını çekti. UEFA AvrupaLigi'ne veda eden ligde kötü gidişin ardından son olarak pazar gecesi Gaziantep deplasmanından dan 1-1'lik sonuçla dönüp yine 3 puanı bir arada göremeyen Fenerbahçe, taraftarının sabrını taşırdı. Antep dönüşü Sabiha GökçenHavaalanı'nda takımı protosto eden, yönetimi ve teknik direktör Dick Advocaat'ı istifaya davet eden Sarı-Lacivertli taraftarların isyanı bitecek gibi görünmüyor. Fenerbahçeli taraftarlar hafta sonnuda Süper Lig'de Osmanlıspor, sonrasında Kayserispor ile ZiraatTürkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında protestolarını artırarak sürdürmeyi planlıyorlar. Yönetim ise alarma geçmiş durumda.
TARAFTAR GERİ ADIM ATACAK GİBİ DURMUYOR Taraftarların istifaya çağrılarının artarak devam edeceği yolundaki haberleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi BaşkanAziz Yıldırım'ın da katılımıyla bugün acil koduyla bir araya geliyor. Toplantıda bir takım radikal kararların çoğalabileceği de gelen haberler arasında. Ancak yönetim bu kararlar için henüz gelmiyor. Yönetimin Advocaat'ın görevinei son vermesi ya da tamım hakkında kapsamlı bir rapor istemesi seçenekler arasında yer alıyor.
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