Göz kapağı deyip geçmeyin

Göz kapağı düşüklüğünün, baş ağrısına neden olduğu ortaya çıktı. Op. Dr. Murat Tuna, özellikle ileri yaşlarda görülen düşüklüğün, görme alanını daralttığını bunun da bir takım sorunları beraberinde getirdiğini söyledi. Tuna, "Yaş, yer çekimi, genetik faktörler, çalışma şartları, çevresel faktörler nedeniyle kaşlarda sarkma, alt ve üst göz kapaklarında deri fazlalıklarına yol açar. Bu da kişinin görme alanını daralttığı için baş ağrısı çekmesine sebep olur. Kırışıklıkları çoğaltır. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu sorun basit bir opersayonla ortadan kaldırılabilir" bilgisini verdi.