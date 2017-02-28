Aşksız kalmeyan!

Şifalı bitkiler aşk hayatını da olumlu etkiliyor. Afrodizyak etkili meyan kökü, çiftleri sorunlarından kurtarıyor. Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karıştırılınca etkisi de artıyor. Muczevi bitki, cinselliğin yanı sıra şu rahatsızlıklara da iyi geliyor... İdrar söktürücüetkisi de bulunan meyankökü, midedeki ülser,gastrit gibi hastalıklarafayda sağlıyor.
Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. Kolon ve memekanserine karşıkorumasağlıyor.
Ağızda çıkan aftlara iyi geliyor. Kronikyorgunluğaiyi geliyor.
Vücuttaki çıbanları ve yaraları iyileştiriyor.
Sedef hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Baş dönmesini hafifletiyor.
Eklem ağrılarını dindiriyor. Soğuk algınlığı tedavisinede yardımcı oluyor.
Siroz hastalığını önlüyor. Balgam söktürücü etkisiylede biliniyor.
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