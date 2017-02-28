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Aşksız kalmeyan!

Meyan kökü, cinselliğin en doğal ilacı! Maden suyu ile tüketin, hayatınızı renklendirin...

Aşksız kalmeyan!
Şifalı bitkiler aşk hayatını da olumlu etkiliyor. Afrodizyak etkili meyan kökü, çiftleri sorunlarından kurtarıyor. Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karıştırılınca etkisi de artıyor. Muczevi bitki, cinselliğin yanı sıra şu rahatsızlıklara da iyi geliyor...
İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi hastalıklara fayda sağlıyor.
Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır.
Kolon ve meme kanserine karşı koruma sağlıyor.
Ağızda çıkan aftlara iyi geliyor.
Kronik yorgunluğa iyi geliyor.
Vücuttaki çıbanları ve yaraları iyileştiriyor.
Sedef hastalığının tedavisinde kullanılıyor.
Baş dönmesini hafifletiyor.
Eklem ağrılarını dindiriyor.
Soğuk algınlığı tedavisine de yardımcı oluyor.
Siroz hastalığını önlüyor.
Balgam söktürücü etkisiyle de biliniyor.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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