Vitamini eksiltme yorgunluğa yenilme

yorgunluktan yakınıyorsanız, bunu bahara bağlamayın! Oyle ki, kronik yorgunluğun altında ciddi hastalıklar yatabiliyor.halsizlik ve yorgunluğun sebeplerini şoyle sıralıyor:Bu vitamin , besinler yoluyla gunluk ihtiyacın yuzde 5-10'undan fazla alınamayan,fonksiyonları ile yakından ilişkilidir. Enerji eksikliği ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden olmamak icin yazın sağlıklı guneşlenerek, kışın kan duzeyi eksik ise takviye alarak normal seviyede tutulması gerekir.Vucutta bircok kimyasal tepkimede onemli rol oynuyor.molekulun uretimini gercekleştiriyor.Yağdan enerji uretimi icin gerekenoluşumunu, mucadele hormonunin uretimini sağlıyor. Uretme ve depolama yeteneğimiz olmadığından dışarıdan C vitamini zengini sebze-meyveler tuketmemiz gerekiyor.: Metabolizmamızın ana hormonlarından olan tiroit, besinlerle alınanOzellikle deniz mahsullerini haftada 2-3 porsiyon tuketmek sorunu cozebiliyor. Eksikliği gibi fazla miktarda iyotlu tuz tuketimi ise yine farklı bir tiroit hastalığına yol acıyor.Sadece kan yapımı icin değil,icin de onemli olan demir yeterli alınmaz veyamide, basur kanaması gibi nedenlerle azalırsa takviye edilmesi gerekir. C vitamini ile beraber alınması mideden emilimini arttırır. Hayvansal demir hızlı emildiğinden ilk secenek kırmızı ettir.kaldıramıyorsanız düzenli egzersiz yapmalısınız. Çünkü düzenli egzersiz, dinç tutmanın yanında; yaşlanmayı geciktirici büyüme hormonu, depresyonu engelleyen ağrı kesici ve mutluluk hissi veren morfin benzeri bir madde salgılanmasına neden olur. Böylece sürekli enerjik hissedersiniz.Enerjiyi yükseltmek, vitamin eksikliğini gidermek için badem, ceviz, fındık, kabuklu deniz mahsulleri, koyu kırmızı meyveler ve siyah çikolata yenilmesi gerekiyor. Kırmızı et az pişirilerek tüketildiğinde içerdiği vitamin benzeri koenzim-Q-10, B-12 vitamini ve mineraller sayesinde kendinizi iyi hissedeceksinizYorgunluktan yakınanlar beslenmesine özen göstermeli. Kahvaltıda bal, reçel, hamur işleri, meyve, meyve suyu gibi karbonhidrat ağırlıklı gıdalar tüketmek 2 saat sonra ani şeker düşmesine, enerji eksikliğine neden olur. Kahvaltıda peynir, yumurta, domates ve salatalık yemek önemlidir.6-8 saatlik iyi bir gece uykusunun sağlık için büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Özgür Şamilgil, bölünmüş, kalitesiz, eksik ya da fazla uykunun neden olduğu rahatsızlıkları şöyle sıraladı:Bağışıklık sistemi bozulur.Hafıza zayıflar, dikkat dağınıklığı olur. Zihinsel ve fiziksel performans düşer, problem çözme yetisi azalır.Şeker hastalığına yatkınlığa, tokken bile sık acıkmaya (gece nöbeti tutanlarda) kilo artışına neden olur. Hayvan deneylerinde tümör gelişiminin 2-3 kat arttığı görülmüştür.Biyolojik iç saate bağlı (uyku hormonu ve antioksidan olan) melatonin gibi hormonların dengesi bozulup kansere neden olan maddelere dayanıklılık azalır.Stresle ilişkili, kalp, tansiyon, mide, bağırsak, psişik hastalıklar artar.