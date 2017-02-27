Vitamini eksiltme yorgunluğa yenilme

D VİTAMİNİ: Bu vitamin, besinler yoluyla gunluk ihtiyacın yuzde 5-10'undan fazla alınamayan, kas-kemik, beyin-sinir sistemi, metabolizma, tiroit, bağışıklık, yumurtalık, sindirim ve prostat fonksiyonları ile yakından ilişkilidir. Enerji eksikliği ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden olmamak icin yazın sağlıklı guneşlenerek, kışın kan duzeyi eksik ise takviye alarak normal seviyede tutulması gerekir.
C VİTAMİNİ: Vucutta bircok kimyasal tepkimede onemli rol oynuyor. Cildin, eklem ve bağ dokularının, kemiklerin, damarların dayanıklılığı ve elastikiyetini sağlayan molekulun uretimini gercekleştiriyor. Vücutta yıpranma ve yaşlanmayı önlüyor. Yağdan enerji uretimi icin gereken 'Carnitene' oluşumunu, mucadele hormonu 'noradrenali'nin uretimini sağlıyor. Uretme ve depolama yeteneğimiz olmadığından dışarıdan C vitamini zengini sebze-meyveler tuketmemiz gerekiyor.
TİROİT: Metabolizmamızın ana hormonlarından olan tiroit, besinlerle alınan iyot ve selenyum yetersizliği durumunda ciddi derecede halsizliğe neden olabiliyor. Ozellikle deniz mahsullerini haftada 2-3 porsiyon tuketmek sorunu cozebiliyor. Eksikliği gibi fazla miktarda iyotlu tuz tuketimi ise yine farklı bir tiroit hastalığına yol acıyor.
DEMİR: Sadece kan yapımı icin değil, beyin, sinir, kas, iskelet sistemi fonksiyonları icin de onemli olan demir yeterli alınmaz veya adet kanaması, mide, basur kanaması gibi nedenlerle azalırsa takviye edilmesi gerekir. C vitamini ile beraber alınması mideden emilimini arttırır. Hayvansal demir hızlı emildiğinden ilk secenek kırmızı ettir.
Başınızı kaldıramıyorsanız düzenli egzersiz yapmalısınız. Çünkü düzenli egzersiz, dinç tutmanın yanında; yaşlanmayı geciktirici büyüme hormonu, depresyonu engelleyen ağrı kesici ve mutluluk hissi veren morfin benzeri bir madde salgılanmasına neden olur. Böylece sürekli enerjik hissedersiniz.
AZ PİŞMİŞ KIRMIZI ET YİYİN
Enerjiyi yükseltmek, vitamin eksikliğini gidermek için badem, ceviz, fındık, kabuklu deniz mahsulleri, koyu kırmızı meyveler ve siyah çikolata yenilmesi gerekiyor. Kırmızı et az pişirilerek tüketildiğinde içerdiği vitamin benzeri koenzim-Q-10, B-12 vitamini ve mineraller sayesinde kendinizi iyi hissedeceksiniz.
KAHVALTIYA DİKKAT!
Yorgunluktan yakınanlar beslenmesine özen göstermeli. Kahvaltıda bal, reçel, hamur işleri, meyve, meyve suyu gibi karbonhidrat ağırlıklı gıdalar tüketmek 2 saat sonra ani şeker düşmesine, enerji eksikliğine neden olur. Kahvaltıda peynir, yumurta, domates ve salatalık yemek önemlidir.
KANSERİ DAVET EDİYOR
6-8 saatlik iyi bir gece uykusunun sağlık için büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Özgür Şamilgil, bölünmüş, kalitesiz, eksik ya da fazla uykunun neden olduğu rahatsızlıkları şöyle sıraladı:
Bağışıklık sistemi bozulur.
Hafıza zayıflar, dikkat dağınıklığı olur. Zihinsel ve fiziksel performans düşer, problem çözme yetisi azalır.
Şeker hastalığına yatkınlığa, tokken bile sık acıkmaya (gece nöbeti tutanlarda) kilo artışına neden olur. Hayvan deneylerinde tümör gelişiminin 2-3 kat arttığı görülmüştür.
Biyolojik iç saate bağlı (uyku hormonu ve antioksidan olan) melatonin gibi hormonların dengesi bozulup kansere neden olan maddelere dayanıklılık azalır.
Stresle ilişkili, kalp, tansiyon, mide, bağırsak, psişik hastalıklar artar.
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