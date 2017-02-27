Güneş kremi kanser yapıyor

Oksibenzon (oxybenzone) içeriyorsa: Güneş kremlerinin büyük çoğunluğunda bulunan bu madde, cilde girerek alerjik reaksiyonlar yaratıyor. Oksibenzon aynı zamanda endokrin hormonunu bozan ve hücrelere zarar veren bir kimyasaldır. Bu madde yetişkinlere göre daha hassas olan çocuklarda asla kullanılmamalı.
Vitamin A (retinil palmitat) içeriyorsa: Güneş kremi üreticileri derinin yaşlanmasını durdurduğu düşünüldüğü için formülerinde A vitamini kullanıyor. Fakat, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) araştırmasına göre; bu vitamin güneş ışığına maruz kalınca deri bozulmalarını ve tümör oluşumlarını hızlandırıyor.
Çok yüksek faktörlü sprey kremler: Yüksek SPF (50 üzeri) güneş kremleri, düşük SPF (15 ve altı) içeren ürünlerle aynı ölçüde cildi UV ışınına maruz bırakıyor. Sprey ve toz kremler havada toksik partiküller bırakıyor. Bu da solunum yoluyla vücuda girerek, kanseri tetikliyor.
DOĞAL GÜNEŞ YAĞI:
Zeytinyağı, havuç, kakao, susam, ceviz, badem, kayısı, keten tohumu ve fındık yağı karıştırılır. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürülür ve her 2 saatte bir uygulanır.
DOĞAL GÜNEŞ KREMİ:
2 havucu rendelenip kavanoza koyun. Üzerini geçecek kadar susam yağı ekleyin. 1 çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı karanfil ilave edilip 15 gün güneşte bekletin 15 gün sonrası süzüp kullanın.
ÇOCUKLARA HASSAS CİLTLERE ÖZEL KORUYUCU
İçindekiler:
1/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı
1/4 fincan shea (karite) yağı (doğal SPF 4-5)
1/8 fincan badem yağı
1-2 çorba kaşığı çinko oksit tozu
2 çorba kaşığı balmumu rendesi
İsteğe bağlı vanilya özü
YAPILIŞI: Cam kavanoza tüm yağları ve balmumunu koyun. Kapağını sıkıca kapatıp sıcak suda bekletin. Balmumu eridiğinde, karışımı çıkarıp çinko oksit ekleyerek çırpın. Tekrar kavanozu kapatıp buzdolabında 10 dakika bekletin. Daha sonra karıştırma kabına koyun. El mikseri ile kabarana dek çırpın. Yeniden kavanoza koyun. Ev yapımı güneş kremini serin bir yerde veya buzdolabında saklayın. Ancak kesinlikle donmasın. 6 ay içinde güneş kremini kullanabilirsiniz.
KIRIŞIKLIK GİDERİCİ CİLT MASKESİ:
Aşağıdaki maske örneklerinde verilen maddeleri pürüzsüz bir kıvam alana dek birbiriyle karıştırıp yüzünüze sürerek 15 dakika bekletin. Sonra da yüzünüzü soğuk suyla durulayın.
2 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı tarçın
Yarım yemek kaşığı karbonat, yarım yemek kaşığı su
3 tane çilek, 2 çay kaşığı bal
2 yemek kaşığı yeşil çay, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı karbonat
BOTOKS ETKİLİ HAVUÇ MASKESİ
Malzemeler: 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 5 yemek kaşığı havuç suyu, 1 yemek kaşığı ekşi krema
Hazırlanışı: Nişastayı az suyla karıştırın. Kaynatılıp ılıtılmış 2 bardak suya mısır nişastasını ilave edin. Bu şekilde 5 dakika bekletin. Daha sonra havuç suyunu ve kremayı da ekleyerek malzemeleri iyice karıştırın. Yüzünüze sürün. 25-30 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeden en iyi sonucu almak için 3 gün peş peşe uygulamalısınız.
HAZIRLAYAN: ÖZGE GÜRCAN
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