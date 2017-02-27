Fıstık gibi aşk!

AŞIRIYA KAÇMAYIN
Ozellikle B1 vitamini, B2 vitamini, E vitamini ve C vitamini ile potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve demir minerali acısından zengin olan fıstık, kronik kalp rahatsızlıkları ve kanser riskini azaltan 'resveratrol' adlı antioksidan maddesi de içeriyor. Ayrıca, doymamış yağ oranı yuksek bir besin olduğu icin kolesterolu yukseltmiyor. Yine de uzmanlar sınırlı miktarda tuketilmesini oneriyor. Bu super kuruyemişin sağlığa faydaları şoyle:
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
Cinsel isteği yukseltip gucu arttırır.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır.
Bobrek ağrılarını hafifletir.
Kalp-damar hastalıkları riskini azaltır.
Kemikleri guclendirip vucudun gelişmesini destekler.
Hastalarda iyileşmeyi hızlandırır.
Goğsu yumuşatır ve oksuruğu hafifletir.
Yorgunluğu giderip enerji verir.
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