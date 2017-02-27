Alzheimer’dan korunma yolları

Alzheimer'la mucadelede hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın onemli olduğunu belirten uzmanlar, bol hareket ve Akdeniz tipi beslenme onerisinde bulunuyor. Üsküdar ÜniversitesiFizyoterapi ve RehabilitasyonBölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. YıldızErdoğanoğlu, Alzheimer riskini yuzde 30 azaltacak onerilerde bulunuyor: "Zihninizi formda tutmak icin kitap okuyun, bulmaca cozun. Hareketli olun. Sosyalleşin; ses, mimik ve jestlerin yorumlanması her zaman zihni meşgul eder. Sebze-meyve, zeytinyağıve fındık tüketin. Yine kafein hastalık riskini azaltabilir. Obezite, depresyon, diyabet gibi faktorlerin Alzheimer icin tehlike sinyalleri olduğunu ve dikkat etmek gerektiğini bilin."
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