Zayıf Halim!

Obezite çağın vebası haline geldi. Bu hastalıktan muzdarip olan İzmirli Halim Şengül (46), 4 yılda 325 kilodan 215'e indi. Uzman doktorlar eşliğinde diyet, ilaç tedavisi ve yürüyüşle 110kilo veren Şengül kendisine yeni birhedef belirledi. 90 kiloya inmek için mücadelesine devam ettiğini söyleyen genç adam, haftanın 1 günü her istediğini yiyebildiğini söyledi. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk ise Halim'in çok izimli olduğunu ve herkese neşe saçtığını belirtti.
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