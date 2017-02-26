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‘Zararı yok’ yalanına kanmayın

‘Zararı yok’ yalanına kanmayın
Elektronik sigaraların sağlığa zararlı olup olmadığı gerek kullanıcılar, gerekse yeni başlayacaklar tarafından sık sık dile getirilen bir konu. Amerika'daki Texas Tech Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bu sorunun cevabını da ortaya koydu. Araştırmacılar, fareleri hem buharına hem de tütün dumanına maruz bıraktı. Buhar verilen farelerin beyninde kan pıhtılaşması meydana geldi. Bu da elektronik sigaranın inme riskini artırdığını gözler önüne serdi.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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