‘Zararı yok’ yalanına kanmayın

Elektronik sigaraların sağlığa zararlı olup olmadığı gerek kullanıcılar, gerekse yeni başlayacaklar tarafındansık sık dile getirilen bir konu. Amerika'daki Texas Tech Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bu sorunun cevabını da ortaya koydu. Araştırmacılar, fareleri hem elektronik sigara buharına hem de tütün dumanına maruz bıraktı. Buhar verilen farelerin beynindekan pıhtılaşması meydana geldi. Bu da elektronik sigaranın inme riskini artırdığını gözler önüne serdi.
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