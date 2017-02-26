Tansiyon-diyabet kalp yetersiz demek

BACAKLAR ŞİŞİYORSA...
Yaşla birlikte kalp kasında guc azalması olabildiği icin, kalp yetersizliği en sık 65 yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. Yine aşırı kilolular, TİP-2 diyabet hastaları ve daha once kalp krizi gecirmiş olanlar risk altındadır. Kalp yetersizliğinin başlıca belirtisi, nefes darlığıdır. Diğer belirtiler yorgunluk, çarpıntı, geceleri sık idrara çıkma, bacaklarda şişme, karın şişliği ve boyun toplardamarlarında belirginleşmedir. Şikayetlerin gunluk yaşama yansıması, kalp yetersizliğinin ilerlemiş olduğunu gosterir. Merdiven cıkarken veya gunluk işleri yaparken daha once olmayan nefes darlığı ve yorgunluk hissi dikkate alınmalıdır. Şikayetlerin erken tanınması ve tedavi edilmesi onemlidir.
NAKİLE GÖTÜREBİLİR
Kalp yetersizliğinde ilk olarak ilac tedavisine başvurulur. Ancak ilaclara rağmen şikayetler devam ederse, uygun hastalarda kalp pili tedavisi ve kalp destek cihazları takılabilir. Tum onlemlere rağmen hastalık ilerlerse kalp nakli planlanabilir. Kalp yetersizliği gelişmeden, nedenlerin belirlenmesi ve onlem alınması en etkin tedavi yontemidir. Duzenli doktor kontrolu şarttır.
NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?
Özellikle ailesinde doğumsal kalp kası hastalıkları olanların kalp yetersizliği acısından kontrol edilmesi şart. Kalp yetersizliği tanısı; detaylı bir kalp muayenesi ve sonrasında nedenlerine gore yapılacak elektrokardiyogram, akciğer filmi, ekokardiyografi ve labaratuvar testleri ile konuluyor. Aritmi şuphesi varsa hastaya 24 saatlik ritm izleme aracları takılarak takip yapılıyor. Kalp yetersizliği tedavisinde en onemli amac, altta yatan nedenin belirlenerek tedavi edilmesi. Tedavi; yaşam tarzının değiştirilmesi, ilaç ve girişimsel tedavileri iceriyor. Kalp damarlarında problem varsa bu durumun duzeltilmesi, kan basıncı ve kan şekeri kontrolu onem taşıyor.
RİSKİ AZALTMAK İÇİN
Yeşil sebze-meyve tüketin
Et yerine balık yiyin
Hipertansiyon ve diyabet tedavinizi aksatmayın
Tuzu azaltın
Sigara içmeyin
Ozellikle acık havada duzenli yuruyuş yapın
BAŞLICA NEDENLER
Kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanması
Hipertansiyon
Kalp ritm problemleri
Doğumdan itibaren kalp kasının etkilenmesi
Kalp kapak hastalıkları
Diyabet yani şeker hastalığı
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