Morfinin etkisi ekmekte de var

Her sözü olay olan Prof. Canan Karatay, Türk insanının vazgeçilmezi olan ekmeğin zararlarına dikkat çekti; "Morfinmangibi ekmek bağımlısısınız" dedi. Ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu: "Balıniçinde yüzde 60 fruktoz, yüzde 40 glikozvardır. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon ya da kalp hastalığınız varsa bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Ekmek, pekmezve bal yersekacıkırız. Köy tereyağının, yumurtayla birlikte yenilen soğuk sıkım zeytinyağının sağladığı enerji kömür enerjisine benzer. Ekmeğin verdiği enerjisaman alevi gibidir. Çok çabuk söner ve çabuk acıkırsınız. Onun için 'ben doyamıyorum' ya da 'ekmek yemeden duramıyorum' dersiniz. Bilin ki ekmeğin içindeki lektid beyninizdekimorfin reseptörlerini uyarmıştır. Bu yüzden morfinman gibi ekmek bağımlısısınız."
KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR
Ekmeği azaltmakla birçok hastalıktan korunulacağını anlatan Prof. Dr. Karatay, işlenmiş bütün unların kan şekeri olarak vücutta müdahale gördüğünü, karaciğeri yağlandırıp hastalıkların 'temelini' attığını vurguladı.
GÜNDE 30 TANE ZEYTİN YİYİN
"Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız bal yemeyin. Bal ve pekmez sıvı şekerdir" diyen Prof. Dr. Karatay, sağlıklı olmak için köy tereyağı ve soğuk sıkım zeytinyağı önerdi. Günde 30 tane zeytin yemenin de ömrü uzattığını vurguladı.
'KEPEKLİSİ DE BEYAZI DA AYNI' Satılan tüm ekmeklerin zararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, şu uyarıda bulundu: "Un haline gelmiş ve işlenmiş bütün ekmekler vücuda şeker olarak girer. Kepek ekmeği ile normal buğday ekmeği arasında hiçbir fark yoktur. Ekmek azalırsa Alzheimerhastalığına yakalanma riskide azalır. Mümkün olduğu kadar ekmek tüketilmemesi gerekir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.