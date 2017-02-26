Yol Durumu
  1. ‘Zararı yok’ yalanına kanmayın
  2. Oruçlu gibi yaşa ömrünü uzat!

Morfinin etkisi ekmekte de var

Bal, pekmez ve ekmekten uzak durulmasını isteyen Prof. Dr. , ‘Ekmekteki lektid maddesi beyindeki morfin reseptörlerini harekete geçiriyor. Morfinman gibi ekmeğe bağımlı oluyorsunuz’ dedi

Morfinin etkisi ekmekte de var
Her sözü olay olan Prof. , Türk insanının vazgeçilmezi olan ekmeğin zararlarına dikkat çekti; "Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız" dedi. Ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu: "Balın içinde yüzde 60 fruktoz, yüzde 40 glikoz vardır. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon ya da kalp hastalığınız varsa bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Ekmek, pekmez ve bal yersek acıkırız. Köy tereyağının, yumurtayla birlikte yenilen soğuk sıkım zeytinyağının sağladığı enerji kömür enerjisine benzer. Ekmeğin verdiği enerji saman alevi gibidir. Çok çabuk söner ve çabuk acıkırsınız. Onun için 'ben doyamıyorum' ya da 'ekmek yemeden duramıyorum' dersiniz. Bilin ki ekmeğin içindeki lektid beyninizdeki morfin reseptörlerini uyarmıştır. Bu yüzden morfinman gibi ekmek bağımlısısınız."

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR
Ekmeği azaltmakla birçok hastalıktan korunulacağını anlatan Prof. Dr. Karatay, işlenmiş bütün unların kan şekeri olarak vücutta müdahale gördüğünü, karaciğeri yağlandırıp hastalıkların 'temelini' attığını vurguladı.

GÜNDE 30 TANE ZEYTİN YİYİN
"Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız bal yemeyin. Bal ve pekmez sıvı şekerdir" diyen Prof. Dr. Karatay, sağlıklı olmak için köy tereyağı ve soğuk sıkım zeytinyağı önerdi. Günde 30 tane zeytin yemenin de ömrü uzattığını vurguladı.

'KEPEKLİSİ DE BEYAZI DA AYNI'
Satılan tüm ekmeklerin zararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, şu uyarıda bulundu: "Un haline gelmiş ve işlenmiş bütün ekmekler vücuda şeker olarak girer. Kepek ekmeği ile normal buğday ekmeği arasında hiçbir fark yoktur. Ekmek azalırsa Alzheimer hastalığına yakalanma riski de azalır. Mümkün olduğu kadar ekmek tüketilmemesi gerekir."
Etiketler:
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar