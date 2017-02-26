Kadınların başını erkekler ağrıtıyor!

Bugüne kadar erkeklerin dillerinden duşmeyen, 'Kadınlarbaşımızı ağrıtıyor' yakınması asılsız cıktı! Özel Eskişehir TSGAnadolu Hastanesi NörolojiUzmanı Dr. Melek Ertan, migrenağrısı çeken 4 kişiden birininerkek, 3'ünün ise kadın olduğunusöyledi. Erkeklerin, 'Kadınlarbaşımızı ağrıtıyor' sataşmalarına artık kadınların 'Erkekler baş ağrısıyapıyor' diyebileceğini belirten Dr. Ertan, migren tedavisine ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Tedavide tansiyonilaçları, epilepsi ilaçları ve bununyanında antidepresan ilaçlar dakullanılıyor. Kişiye uygun tedavi secmek onemli. Butun ilacları deneyen ve sonrasında yine sonuc alamayan hastalarda da botoks güzel sonuçveriyor. Alın bolgesine, başın arkasına, boyna, enseye 31 nokta botoksyapıyoruz. Bununla da en azından hasta botoks etkisi gecinceye kadar nefes almış oluyor, rahatlıyor."
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