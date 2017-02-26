Kadınların başını erkekler ağrıtıyor!

Bugüne kadar erkeklerin dillerinden duşmeyen, 'Kadınlar başımızı ağrıtıyor' yakınması asılsız cıktı! Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, migren ağrısı çeken 4 kişiden birinin erkek, 3'ünün ise kadın olduğunu söyledi. Erkeklerin, 'Kadınlar başımızı ağrıtıyor' sataşmalarına artık kadınların 'Erkekler baş ağrısı yapıyor' diyebileceğini belirten Dr. Ertan, migren tedavisine ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Tedavide tansiyon ilaçları, epilepsi ilaçları ve bunun yanında antidepresan ilaçlar da kullanılıyor. Kişiye uygun tedavi secmek onemli. Butun ilacları deneyen ve sonrasında yine sonuc alamayan hastalarda da botoks güzel sonuç veriyor. Alın bolgesine, başın arkasına, boyna, enseye 31 nokta botoks yapıyoruz. Bununla da en azından hasta botoks etkisi gecinceye kadar nefes almış oluyor, rahatlıyor."