Hastalık hastalığının 10 belirtisi

20-30'lu yaşlarda başlayan hastalık hastalığı kişiye hayatı zindan ediyor. Nişantaşı Psikiyatri Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr.Rıdvan Üney, psikiyatrik tedavi gerektiren hastalığın 10 belirtisini şoyle sıralıyor: * Her zaman hissedilebilecek ağrılarıvardır. Cinsel isteksizlik yaşarlar.
* 'İyisin' denilse de rahatlamazlar. * İkna edilmeleri güçtür.
* Cevresindeki hastalık yakınmalarının belirtilerini kendilerinde aramaya başlarlar.
* Sık doktora gitmeyiseverler.
* Bedensel hastalığa rastlanmaz. * Hastalık yoksa doktorunbilgisizliğişeklinde yorumlanır.
* Psikiyatriste başvurmazlar. * Bukonuda iknaetmek zordur.
* Hastalıkla uğraşmaktan; işini, yakın ilişkilerini ihmal eder.
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