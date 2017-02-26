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nın 10 belirtisi

Hastalık hastalığının 10 belirtisi
20-30'lu yaşlarda başlayan kişiye hayatı zindan ediyor. Nişantaşı Psikiyatri Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, psikiyatrik tedavi gerektiren hastalığın 10 belirtisini şoyle sıralıyor:
* Her zaman hissedilebilecek ağrıları vardır. Cinsel isteksizlik yaşarlar.
* 'İyisin' denilse de rahatlamazlar.
* İkna edilmeleri güçtür.
* Cevresindeki hastalık yakınmalarının belirtilerini kendilerinde aramaya başlarlar.
* Sık doktora gitmeyi severler.
* Bedensel hastalığa rastlanmaz.
* Hastalık yoksa doktorun bilgisizliği şeklinde yorumlanır.
* Psikiyatriste başvurmazlar.
* Bu konuda ikna etmek zordur.
* Hastalıkla uğraşmaktan; işini, yakın ilişkilerini ihmal eder.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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