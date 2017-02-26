Aşka kuşkonmaz

Şifa deposu kuşkonmaz cinsel hayatı da guzelleştiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran kuşkonmaz aynı zamanda guc veriyor. İcerdiği B vitamini (folat) sağlıklı bir kalp-damar sistemiiçin önem taşıyor. Folat seviyesinin duşmesi kalp hastalıkları riskini arttırıyor. Böbrek ve guthastalarına önerilmeyen kuşkonmazı salata, corba ve zeytinyağlı olarak tuketilebileceğini soyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. İyi geldiği hastalıklardan bazıları şoyle sıralanıyor...
* Soğuk algınlığı ve öksürüğekarşı etkilidir.
* Hazımsızlık, şişkinlik veodem atılmasına yardım eder.
* Sindirim sisteminirahatlatır.
* Romatizma ağrısı cekenler,kemikleri ağrıyan kişilerde bu şifalı bitkiyi kullanarakşifa bulabilirler. * Vücuttaki toksinlerinatılmasınayardım eder.
* Artrit hastalığınakarşı da faydave yarar sağlar. * Bağırsaklarıkorur.3 Kalp hastalıklarıriskiniazaltır. * Yaşlanmayıgeciktirir.3 Afrodizyaketkisigosterir.
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