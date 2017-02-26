Aşka kuşkonmaz

Şifa deposu kuşkonmaz cinsel hayatı da guzelleştiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran kuşkonmaz aynı zamanda guc veriyor. İcerdiği B vitamini (folat) sağlıklı bir kalp-damar sistemi için önem taşıyor. Folat seviyesinin duşmesi kalp hastalıkları riskini arttırıyor. Böbrek ve gut hastalarına önerilmeyen kuşkonmazı salata, corba ve zeytinyağlı olarak tuketilebileceğini soyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. İyi geldiği hastalıklardan bazıları şoyle sıralanıyor...



* Soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı etkilidir.

* Hazımsızlık, şişkinlik ve odem atılmasına yardım eder.

* Sindirim sistemini rahatlatır.

* Romatizma ağrısı cekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanarak şifa bulabilirler.

* Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

* Artrit hastalığına karşı da fayda ve yarar sağlar.

* Bağırsakları korur. 3 Kalp hastalıkları riskini azaltır.

* Yaşlanmayı geciktirir. 3 Afrodizyak etkisi gosterir.



