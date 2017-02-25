Hazır mamalar kabız yapar

Çocuklarda yeme alışkanlığı değiştikce, hazır gıdalara ve abur cuburlara duşkunluk arttıkca kabızlık da kacınılmaz oluyor. Anadolu Sağlık Merkezi ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Ela Tahmaz Gündoğdu, "Genel olarakkabızlık obezite ile birlikte görülür. Katıgıdalar ve atıştırmalıklar obezite ileberaber kabızlığa da yol açar" diyor. Bebeklerde anne sutunun kabızlığı onlediğini, mamaların ise kabızlığaneden olduğunu belirten Dr. Gundoğdu, "Ek gıdaya başlanmış bebeğe kayısı, siyah erik vemevsimine göre zeytinyağlısebze verilebilir. Bamya kabızlığı cozmede etkilidir. 6-9 ay arasında brokoli, kabak, kereviz, bezelye, 9-10 aydan sonra ise baklagillerden fasulye, nohut ve mercimek yedirilebilir" diye konuşuyor.
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