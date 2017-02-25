Hazır mamalar kabız yapar

Çocuklarda yeme alışkanlığı değiştikce, hazır gıdalara ve abur cuburlara duşkunluk arttıkca kabızlık da kacınılmaz oluyor. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, "Genel olarak kabızlık obezite ile birlikte görülür. Katı gıdalar ve atıştırmalıklar obezite ile beraber kabızlığa da yol açar" diyor. Bebeklerde anne sutunun kabızlığı onlediğini, mamaların ise kabızlığa neden olduğunu belirten Dr. Gundoğdu, "Ek gıdaya başlanmış bebeğe kayısı, siyah erik ve mevsimine göre zeytinyağlı sebze verilebilir. Bamya kabızlığı cozmede etkilidir. 6-9 ay arasında brokoli, kabak, kereviz, bezelye, 9-10 aydan sonra ise baklagillerden fasulye, nohut ve mercimek yedirilebilir" diye konuşuyor.