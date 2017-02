Ekmeği kesme göbeği büyütme

yuzunu gosterdi, fazla kilolar goze batmaya başladı. Ozellikle bel ve karın bolgesindeki yağlanmalardan yakınanların sayısı arttı. Estetik sıkıntının dışında gobek cevresindeki yağlanmanın tansiyon, kalp ve şeker gibi bircok hastalıkta risk oluşturduğunu soyleyen uzmanlar,dedi.de, gobeği buyuten diyet hatalarını anlattı...Zayıf kalmak uğruna oğun atlamak daha cok kilo alınmasına neden oluyor. Sabah kahvaltısını yapmamak gun icerisinde enerjiyi duşuruyor. Oğun atlanılmadığında kan şekeri dengesi duzgun oluyor.Ve kişi daha az acıktığı icin bir sonraki oğunde daha az yemek yiyip kilo veriyor.Diyet yapanların en buyuk hatalarından biri ekmeği tamamen kesmektir. Zayıflamak icin sağlıklı, dengeli ve duzenli bir beslenme planına uymalı. Her besin grubundan belirli miktarda yemeli. Diyet yapan kişi beslenmesinden karbonhidrat grubunutamamen cıkardığı icin vucudun ihtiyacı olan enerjiyi ekmek grubu tuketerek alması gerekiyor. Bu şekilde kan şekeri dengede kalıyor ve aclık duygusu yaşanmıyor. Sinir sistemi icin gerekli olan vitaminler de alınmış oluyor. Belli miktardaekmek yenmesi gerekiyor. ya sak le zzetler Yağ ve yağlı besinlerin dışında; simit, borek gibi hamur işleri,hazır meyve suları, asitli icecekler, biskuvi, cips,, hazır et suları, salata sosları gibi bircok karbonhidrat ve proteinli gıdaların fazla tuketimi ilekarın ve bel cevresinde depolanır.Fazla hareket etmemek ve buna bağlı enerji harcamada azalmaEgzersizle vucuttaki genel yağlanma azalır.: Karbonhidrat ve lif bakımından zengindir. Metabolizmanızı hızlandırır ve sizi tok tutarak kilo verdirir.: Protein bakımından zengin olan bu besin her öğünde tüketilebilecek mükemmel bir tercihtir. İçine bal, meyve veya tahıl taneleri koyabilirsiniz. Sindirim sisteminizi çalıştırarak, vücuda gerekli kimyasalların daha iyi emilimini sağlar. Özellikle az yağlı yoğurt tüketmeye özen gösterin.: Yağlı bir şeyler yemek isterseniz doğru besinleri tercih edin. Yararlı yağ içeren avokado, zeytin, fındık, çekirdek ve bitter çikolatayı tüketebilirsiniz. Bunları beslenme öğünlerinize azar azar ekleyebilirsiniz.: Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çay düz karın için idealdir. Daha az karbonhidrat almanızı sağlayan yeşil çay aynı zamanda kan şekerinizi de düzenler.Serin ve diüretik salatalık sizi tok tutar. Cildinizin de sağlıklı görünmesini sağlar. Karnınızı düzleştirecek diğer besinler karpuz, kuşkonmaz, pırasa ve kereviz de sayılabilir.Bir kase çilek ya da böğürtlenKüçük bir muzOlgun bir armut ya da şeftali3-4 kare siyah çikolataBir bardak taze sıkılmış meyve suyuZencefil veya meyveli yulaflı bisküviAz yağlı yoğurtGünde 5 adet cevizAvuç içi kadar fındıkYarım avokadoHavuçBir kaç tane ufak domatesBallı yulaf ya da taze meyve suyu, ev yapımı taze meyveli yoğurt, haşlanmış yumurta, domates, az yağlı beyaz peynir, maydanoz, salatalık gibi yiyecekler tüketin.