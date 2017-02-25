Ekmeği kesme göbeği büyütme

KAHVALTI ÖNEMLİ
Zayıf kalmak uğruna oğun atlamak daha cok kilo alınmasına neden oluyor. Sabah kahvaltısını yapmamak gun icerisinde enerjiyi duşuruyor. Oğun atlanılmadığında kan şekeri dengesi duzgun oluyor. Aynı zamanda metabolizma da hızlanıyor. Ve kişi daha az acıktığı icin bir sonraki oğunde daha az yemek yiyip kilo veriyor.
ÇAVDAR, BUĞDAY, KEPEKLİ...
Diyet yapanların en buyuk hatalarından biri ekmeği tamamen kesmektir. Zayıflamak icin sağlıklı, dengeli ve duzenli bir beslenme planına uymalı. Her besin grubundan belirli miktarda yemeli. Diyet yapan kişi beslenmesinden karbonhidrat grubunu (pasta, şeker, çikolata vb.) tamamen cıkardığı icin vucudun ihtiyacı olan enerjiyi ekmek grubu tuketerek alması gerekiyor. Bu şekilde kan şekeri dengede kalıyor ve aclık duygusu yaşanmıyor. Sinir sistemi icin gerekli olan vitaminler de alınmış oluyor. Belli miktarda çavdar, buğday ve kepekli ekmek yenmesi gerekiyor. ya sak le zzetler Yağ ve yağlı besinlerin dışında; simit, borek gibi hamur işleri, çikolata, hazır meyve suları, asitli icecekler, biskuvi, cips, gofret, tatlılar, hazır et suları, salata sosları gibi bircok karbonhidrat ve proteinli gıdaların fazla tuketimi ile vücutta yağ artar, karın ve bel cevresinde depolanır.
HAREKETSİZLİK
Fazla hareket etmemek ve buna bağlı enerji harcamada azalma karın bölgesi yağlanmasına zemin hazırlar. Egzersizle vucuttaki genel yağlanma azalır. Yürüyüş ya da yüzme hem bölgesel hem genel yağlanmayı düşürür.
DÜZ KARIN İÇİN BUNLARI YİYİN
YULAF: Karbonhidrat ve lif bakımından zengindir. Metabolizmanızı hızlandırır ve sizi tok tutarak kilo verdirir.
YOĞURT: Protein bakımından zengin olan bu besin her öğünde tüketilebilecek mükemmel bir tercihtir. İçine bal, meyve veya tahıl taneleri koyabilirsiniz. Sindirim sisteminizi çalıştırarak, vücuda gerekli kimyasalların daha iyi emilimini sağlar. Özellikle az yağlı yoğurt tüketmeye özen gösterin.
YAĞ: Yağlı bir şeyler yemek isterseniz doğru besinleri tercih edin. Yararlı yağ içeren avokado, zeytin, fındık, çekirdek ve bitter çikolatayı tüketebilirsiniz. Bunları beslenme öğünlerinize azar azar ekleyebilirsiniz.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çay düz karın için idealdir. Daha az karbonhidrat almanızı sağlayan yeşil çay aynı zamanda kan şekerinizi de düzenler.
SALATALIK: Serin ve diüretik salatalık sizi tok tutar. Cildinizin de sağlıklı görünmesini sağlar. Karnınızı düzleştirecek diğer besinler karpuz, kuşkonmaz, pırasa ve kereviz de sayılabilir.
TATLI ATIŞTIRMALIKLAR
Bir kase çilek ya da böğürtlen
Küçük bir muz
Olgun bir armut ya da şeftali
3-4 kare siyah çikolata
Bir bardak taze sıkılmış meyve suyu
Zencefil veya meyveli yulaflı bisküvi
LEZZETLİ ATIŞTIRMALIKLAR
Az yağlı yoğurt
Günde 5 adet ceviz
Avuç içi kadar fındık
Yarım avokado
Havuç
Bir kaç tane ufak domates
SAĞLIKLA DOYUN
Ballı yulaf ya da taze meyve suyu, ev yapımı taze meyveli yoğurt, haşlanmış yumurta, domates, az yağlı beyaz peynir, maydanoz, salatalık gibi yiyecekler tüketin.
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