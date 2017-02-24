Mikrodalgaya gelme!

Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken sağlığımızı bitiriyor! Dünyada kitapları 'en çoksatanlar' listesine giren, ezberbozan açıklamalarıyla dikkat çeken ABD'lidoktor Joseph Mercola, TAKVİM okurlarına önemli uyarılarda bulunuyor. Birçok kişinin evinde bulunan mikrodalga fırınlarınhayatımızı tehdit ettiğini, bu fırınlardan yayılan radyasyonun kısırlığa yol açtığını söyleyen Dr. Mercola, "Bebek olmakistiyorsanız mikrodalga fırınlarıçöpe atın" diyor. Her zaman doğalbesin ve pişirme yöntemlerindenyana olan Dr. Mercola, cinsellik konusunda da çok önemli bir noktaya parmak basıyor. ABD'li doktora göre; yemeklerini mikrodalga fırınlardapişiren çiftlerde cinsel isteksizlikyaşanıyor. Mikrodalganın yaydığı radyasyon doğurganlık, hormondengeleri, kan basıncı, kalpdamarsistemi, psikoloji ve cinselisteği olumsuz etkiliyor. Dr. Mercola, "Hatta bu fırınlar, konsantrasyon kaybı, enerji seviyesinde azalma ve uyku bozuklukları da yaratabiliyor. Isıya dayanıklı plastik kaplar mikrodalgaya girdiğinde kanseryapan toksinler ortaya çıkıyor. Yani kanser oluyorsunuz" diyor.
ALZHEİMER'DANKURTULUŞ REÇETESİ
● Şeker, işlenmiş gıdalar, GDO'lu tohumlar ve tarım ilaçları Alzheimer'ın suçluları.
● Trans yağlar hafızayı bozuyor. Bu nedenle trans yağdan kaçının ve bitkisel yağları da 1 kereden fazla ısıtmayın.
● Omega-6 eksikliği de bu sinsi hastalığın ana nedenlerinden... Ceviz, Antep fıstığı, zeytinyağı, yulaf, yumurta tüketmekten kaçınmayın.
● Somon, sardalya gibi yağlı deniz balıkları ve organik dana eti tüketin.
● Hindi, dana, tavuk, ay çekirdeği, Antep fıstığı, avokado, ıspanak ve muz gibi B-6 yönünden zengin gıdalar tüketin.
● Brokoli, kuşkonmaz, ıspanak, turp, kuru fasulye çeşitleri ve mercimekle folik asit dengesi sağlayın.
● Dana eti, dana ciğeri, kuzu eti, somon, karides, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal yiyeceklerle B-12 alın.
● Tatlı-acı biber, Brüksel lahanası, enginar, domates, çilek, portakal, kivi ve limonla C vitamini almaya çalışın.
CİNSELLİĞİN 7 MUCİZE BESİNİ Vücutta afrodizyak etki gösterip güç veren gıdalar arasında avokado, badem,çilek, deniz ürünleri,roka, incir venarenciyeler başı çekiyor. Bu besinler aşk hayatında mucizevi etki gösteriyor.
AŞK DÜŞMANLARI Bazı besinlerin cinselliği artırırken bazılarının da azalttığını söyleyen Dr. Mercola, "Özellikleher sabah mısırgevreği tüketenerkeklerde cinselisteksizlik baş gösteriyor" diyor. İşte kadın ve erkeklerin sağlıklı bir cinsel hayat için uzak durması gereken besinler:
● Erkekler: Mısır gevreği, nane, alkol, soya fasulyesi, kas yapıcı ilaçlar, kahve, işlenmiş peynir, fastfood, her türlü konserve yiyecekler.
● Kadınlar: Bamya, konserve ton balığı, mısır unlu bisküviler, konserve ürünler, antidepresanlar, toz kahveler...
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