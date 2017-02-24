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ya gelme!

fırınlardan yayılan radyasyon cinsel isteği azaltarak, güçten düşürüyor. Aynı zamanda hormon dengesini bozup, kısırlığa yol açıyor.

Mikrodalgaya gelme!
Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken sağlığımızı bitiriyor! Dünyada kitapları 'en çok satanlar' listesine giren, ezberbozan açıklamalarıyla dikkat çeken ABD'li doktor Joseph Mercola, TAKVİM okurlarına önemli uyarılarda bulunuyor. Birçok kişinin evinde bulunan mikrodalga fırınların hayatımızı tehdit ettiğini, bu fırınlardan yayılan radyasyonun kısırlığa yol açtığını söyleyen Dr. Mercola, "Bebek olmak istiyorsanız mikrodalga fırınları çöpe atın" diyor. Her zaman doğal besin ve pişirme yöntemlerinden yana olan Dr. Mercola, konusunda da çok önemli bir noktaya parmak basıyor. ABD'li doktora göre; yemeklerini mikrodalga fırınlarda pişiren çiftlerde cinsel isteksizlik yaşanıyor. nın yaydığı radyasyon doğurganlık, hormon dengeleri, kan basıncı, kalpdamar sistemi, psikoloji ve cinsel isteği olumsuz etkiliyor. Dr. Mercola, "Hatta bu fırınlar, konsantrasyon kaybı, enerji seviyesinde azalma ve uyku bozuklukları da yaratabiliyor. Isıya dayanıklı plastik kaplar mikrodalgaya girdiğinde kanser yapan toksinler ortaya çıkıyor. Yani kanser oluyorsunuz" diyor.

ALZHEİMER'DAN KURTULUŞ REÇETESİ
● Şeker, işlenmiş gıdalar, GDO'lu tohumlar ve tarım ilaçları Alzheimer'ın suçluları.
● Trans yağlar hafızayı bozuyor. Bu nedenle trans yağdan kaçının ve bitkisel yağları da 1 kereden fazla ısıtmayın.
● Omega-6 eksikliği de bu sinsi hastalığın ana nedenlerinden... Ceviz, Antep fıstığı, zeytinyağı, yulaf, yumurta tüketmekten kaçınmayın.
● Somon, sardalya gibi yağlı deniz balıkları ve organik dana eti tüketin.
● Hindi, dana, tavuk, ay çekirdeği, Antep fıstığı, avokado, ıspanak ve muz gibi B-6 yönünden zengin gıdalar tüketin.
● Brokoli, kuşkonmaz, ıspanak, turp, kuru fasulye çeşitleri ve mercimekle folik asit dengesi sağlayın.
● Dana eti, dana ciğeri, kuzu eti, somon, karides, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal yiyeceklerle B-12 alın.
● Tatlı-acı biber, Brüksel lahanası, enginar, domates, çilek, portakal, kivi ve limonla C vitamini almaya çalışın.

CİNSELLİĞİN 7 MUCİZE BESİNİ
Vücutta afrodizyak etki gösterip güç veren gıdalar arasında avokado, badem, çilek, deniz ürünleri, roka, incir ve narenciyeler başı çekiyor. Bu besinler aşk hayatında mucizevi etki gösteriyor.

AŞK DÜŞMANLARI
Bazı besinlerin cinselliği artırırken bazılarının da azalttığını söyleyen Dr. Mercola, "Özellikle her sabah mısır gevreği tüketen erkeklerde cinsel isteksizlik baş gösteriyor" diyor. İşte kadın ve erkeklerin sağlıklı bir cinsel hayat için uzak durması gereken besinler:
● Erkekler: Mısır gevreği, nane, alkol, soya fasulyesi, kas yapıcı ilaçlar, kahve, işlenmiş peynir, fastfood, her türlü konserve yiyecekler.
● Kadınlar: Bamya, konserve ton balığı, mısır unlu bisküviler, konserve ürünler, antidepresanlar, toz kahveler...

HAZIRLAYAN :ÖZGE GÜRCAN
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