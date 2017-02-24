Kivi-havuç suyu kataraktın sonu

RENKLİ BESLENMEK ÖNEMLİ
Antioksidan içeren gıdalarda aynı zamanda 'lutein' ve 'zeaxanthin' isimli 'göz vitamini' olarak bilinen antioksidanlar da yer alır. İşte bu antioksidanları, yeşilliklerden, sarı veya turuncu renkli meyve-sebzelerden karşılamak mümkün. Antioksidanlar, vücut tarafından 'gözün sarı noktası' adı verilen hassas bölümlerine kolayca aktarılır. İçlerinde lutein, karotenler bulunduran ve gözleri korumaya yardımcı olan antioksidanlı besinler göz sağlığını korur.
GÖZÜMÜZÜN NURLARI
Beta karoten: Havuç ve havuç suyu, tatlı patates, kabak, portakal ve portakal suyu, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, kırmızı dolmalık biber, Brüksel lahanası ve balık yağı.
C vitamini: Turunçgiller ve suları, papaya, kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, biber, karnabahar ve lahana.
E vitamini: Buğday tohumu, badem ve badem ezmesi, fıstık ve fıstık ezmesi, ay çekirdeği, keten tohumu, avokado, yumurta.
Lutein ve zeaksantin kaynakları: Koyu yeşil yapraklı sebzeler lutein ve zeaksantin için en iyi kaynaklarıdır. Ispanak, pazı, su teresi ve şalgam bu besinler arasında ilk sıralarda yer alır. Diğer iyi kaynaklar ise; bezelye, mısır, marul, brokoli, kabak, havuç, Brüksel lahanasıdır.
Çinko ve selenyum: Çinko, vücudun A vitaminini absorbe etmesine yardımcı olarak gözleri güçlendirir. Fıstık, kabak çekirdeği, leblebi, mayalı gıdalar, istiridye ve diğer deniz ürünleri çinko bakımından zengindir.
Dokosaheksaenoik asit kaynakları: Retina ve gözün dış segmentlerinde bulunan önemli bir yağ asidi olan dokosaheksaenoik asit göz sağlığını korumak açısından düzenli olarak alınmalıdır. Daha çok somon, orkinos, uskumru, sardalye, ringa gibi yağlı, soğuk su balıklarında bulunan dokosaheksaenoik asit için kabuklu deniz hayvanları da iyi birer kaynaktır.
FAST-FOOD GIDALARI BIRAKIN
Yapay tatlandırıcı olarak bilinen aspartam, trans yağlar, fast-food tarzı işlenmiş gıdalar göz sağlığını bozuyor. Prof. Dr. Tayfun Bavbek, şu uyarıda bulunuyor: "Aynı zamanda sigarayı bırakmak, egzersiz yapmak ve kan şekeri değerlerini sağlıklı seviyelerde tutmak, gözünü seven herkesin atacağı en akıllıca adımlar olacaktır."
ŞEKER-KAFEİN GÖZE ZARAR VERİR
Aşırı kahve tüketiminin gözler için sakıncalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tayfun Bavbek, şöyle konuştu: "İçerisinde kafein ve alkol bulunduran içecekler, glokom gibi körlüğe kadar gidebilecek rahatsızlıkların oluşmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda şekerli, bol nişastalı yiyecek-içecekler de sarı nokta dejenerasyonuna yol açması muhtemel besinler arasında yer alıyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.