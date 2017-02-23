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den kuvvetli uyarısı

Genel Müdürlüğü, bu gece yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yaşanacağı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden önemli uyarı! Bu gece başlayacak

Genel Müdürlüğünden bu gece yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat, Marmara'da yer yer 70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bu nedenle başta soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 13:07
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