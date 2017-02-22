Musluktan kanser akıyor

Çağın vebası kanser son yıllarda herkesi tehdit etmeye başladı. Kanserin ortaya çıkmasında yaş, cinsiyet, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM okurlarını bu illete karşı uyardı. "Risk faktörlerine maruziyet dozu, süresi ve bireyin yaşam tarzı önemli unsurlardır" diyen Prof. Dr. Erk, 'toksin' denilen maddelere dikkat çekerek, kanserle ilişkisini şöyle anlattı...



KLOR ZEHİRLİYOR

Şebeke suyu sağlıklı olmak zorundadır. İyi bir çözücü olan suyun renksiz kokusuz olması, temel mineralleri ihtiva etmesi gerekir. Ancak su kaynakları çevreden gelen pek çok toksik etkiye açıktır.

Suları dezenfekte etmek için suya katılan kimyasal maddeler de sağlığı olumsuz etkilemektedir.

Zararlı mikroorganizmaları öldürmek için suya konulan klor ve klorun sudaki organik maddelerle birleşmesi sonucu ortaya çıkan trihalometan adlı kimyasallar kansorejendir.

Klor güvenli ve sağlıklı olduğundan değil, ucuz olduğu için tercih edilmektedir.

Sadece içmek değil, sıcak su ile duş almak bile toksik ve uçucu klor gazının ortaya çıkmasına ve vücuda absorbe edilmesine neden olur.

Ancak duşlarda kömür filtrelerinin kullanılması bu gazların oluşumunu engelleyebilir.

Zehirli kimyasallar yağ dokusunda birikir. Olumsuz etkisi yavaş yavaş ortaya çıkar. Vücutta serbest radikallerin birikmesini tetikler.



ARSENİK-ALÜMİNYUM VAR

Yapılan çalışmalarla klorlu şebeke suyu kullananlarda, klorlu su kullanmayanlara göre kanser riskinin arttığı görülmüştür.

İçme sularında arsenik de buunmuştur. Cam endüstrisinde kullanılan arsenik kanserojen bir zehirdir. Deri, nörolojik ve kalp hastalıklarına neden olur.

Şebeke sularının tortulaşmasını ve organik maddelerden arınmasını sağlamak için eklenen alüminyum da toksiktir. Alzheimer, Parkinson ve ALS gibi önemli hastalıklara yol açar.

Plastikleri eve sokmayın

Plastik şişeler, konserve, süt ve meyve kutuları gıdalara karışan birçok zehirli madde barındırır.

Suni köpükten yapılan tek kullanımlık mutfak gerekçelerindeki stiren maddesi yağ dokusunda birikiyor. Kanserojen etki gösteriyor.

Plastik malzemelerdeki Bisfenol A adlı bileşen de kansere yol açıyor. Plastik su şişelerinin yanı sıra yiyecek- içecek saklanan plastik kaplarda ve içme sularında bulunan Bisfenol A, insülin direnci, obezite ve diyabete de yol açıyor.

Dolum tesislerinde damacanaların sıcak su ile yıkanması, evde-satış yerlerinde damacanaların güneşe maruz kalması ile Bisfenol A kimyasalı kolayca suya giriyor.



DOĞAL KANSERSAVARLAR

Brokoli, nar, domates, greyfurt, reishi mantarı gibi gıdaların yüksek miktarda tüketilmesinin kanserden koruduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Zencefil, zerdeçal ve sarımsak kanser riskini azaltır.

Organik besinler kanser riskini ortadan kaldırır.

Vitamin ve mineral haplarının kanserden koruduğuna dair yeterli veri yoktur. Aksine özellikle B12 ve folik asit preparatları kullananlarda riskin arttığı görülmüştür.

Doğal olarak tüketildiğinde vücuda, gözlere ve cilde sayısız yararı olan beta karoten (havuçta bolca bulunur) tabletlerini kullananlarda özellikle sigara içiyorlarsa akciğer kanseri riski artar.

Doğum kontrol hapları, menopoz sonrası hormon kullanımı hem kanser hem de kalpdamar hastalıklarına yol açması bakımından önemli yan etkilere sahiptir.

Diyetteki yüksek yağ oranı kolon, meme ve prostat kanserlerini tetikler.

Antioksidan zengini doğal gıdalar kanser riskini azaltır.

Kömürleşmiş ızgaralar kanseri tetikler.



FLORÜRE HAYIR

Diş macunlarında kullanılan florür içme sularına da katılıyor. Bu kimyasal guatr ve hipotiroidiye neden oluyor. Kemiklere yerleşerek osteoporoz ve kemik kanserine yol açabiliyor. 2 yaşından küçük çocukların florürlü diş macunu kullanmaması gerekiyor. Florürlü diş macunlarının çok az miktarda kullanılması, asla yutulmaması, ağzın bol suyla çalkalanması önem taşıyor.



GENÇ KALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Aşılarını zamanında yaptır

Gereksiz ilaç kullanımından sakın

Farklı ve doğal beslen, besinleri çeşitlendir

Günde en az 8-10 porsiyon meyve-sebze tüket

Doymuş ve trans yağlardan kaçın

Zeytinyağını tercih et

Haftada 2 kez değişik balık tüket

Az ve sık ye

Sigara ve alko kullanma

5 beyazdan (şeker, un, tuz, peynir süt) sakın

Az yoğurt, kefir tüket

Ilımlı siyah, yeşil, beyaz çay iç

Kaliteli su kullan

Her gün en az 1 avuç kuruyemiş ye

Düzenli egzersiz yap

Cep telefonu kullanımında aşırıya kaçma

Düzenli uyku uyu

Sessiz, sakin bir yaşam sür

Neşe, şaka ve espri dolu yaşa

Düzenli seks yap

Güneşe fazla maruz kalma