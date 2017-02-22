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düşürür

Ayva yaprağı ateş düşürür
Her hastalıkta ilaclara sarılmamak gerekiyor. Şifa veren doğal gıdalar arasında ayva onemli rol oynuyor. Bronşite iyi gelen ayva yaprağı öksürüğü kesiyor. Aşırı stres ve uykusuzluk durumlarında sakinleştirici ve yatıştırıcı ozelliğiyle rahatlatıyor. Ateş düşürüyor. nı bir taşım kaynatıp icmek uykusuzluğu gideriyor. Ağız icindeki yaralara ve boğaz iltihaplarına iyi gelen ayva yaprağı, regl ağrısını da gideriyor.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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