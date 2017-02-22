Ayva yaprağı ateş düşürür

Her hastalıkta ilaclara sarılmamak gerekiyor. Şifa veren doğal gıdalar arasında ayva onemli rol oynuyor. Bronşite iyi gelen ayva yaprağı öksürüğü kesiyor. Aşırı stres ve uykusuzluk durumlarında sakinleştirici ve yatıştırıcı ozelliğiyle rahatlatıyor. Ateş düşürüyor. Ayva yaprağını bir taşım kaynatıp icmek uykusuzluğu gideriyor. Ağız icindeki yaralara ve boğaz iltihaplarına iyi gelen ayva yaprağı, regl ağrısını da gideriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.