Tam yağlı peynir erkeğe zehir

Sağlıklı yağ tüketmek özellikle beyin ve retina için önemlidir. Yağlar, yoğun ve uzun süreli enerji depolarıdır.
Doymuş yağlar büyük ölçüde hayvansal kökenlidir. Et, süt ve süt ürünlerinde (peynir, tereyağı, yoğurt, dondurma, krema) ve yumurtada bulunur.
'AZ YAĞLI' TERCİH EDİN
Yağlar büyüme ve gelişme için gereklidir. Seks hormonlarının yapısında önemli rol oynarlar. Vücuda doygunluk ve tokluk hissi verirler.
Doymuş yağlar, bel ve boyun bölgesinde depolanmaya elverişlidir.
Bu yağlar kötü kolesterolü ve trigliseridleri artırır.
Hindistan cevizi ve hurma bol miktarda doymuş yağ içerir.
Et ürünlerindeki yağ, her zaman gözle görülmez.
Yağsız et ve kümes hayvanlarının etlerinin 100 gramında 15 gram doymuş yağ vardır.
Tam yağlı peynirin 100 gramında 30 gram doymuş yağ bulunur. Bu nedenle sperm hareketlerini yavaşlatarak kısırlığa davetiye çıkarır.
Çok lezzetli bir besin olan peynir; pizza, hamburger ve diğer fast-food ürünlerinin içerisinde çokça yer alır. Peynir tüketiminin artışıyla obezite kaçınılmaz olur.
Peynir tüketiminde aşırıya kaçmamak, az yağlı peynir türlerini tercih etmek gerekir.
Tereyağının 100 gramı 720 kaloridir. Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 70'ini, E vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar. Bu nedenle fazla miktarda tüketmek zararlıdır.
Zeytinyağı gibi tekli doymamış yağlar iyidir.
ZEYTİNYAĞI UYARISI
Zeytinyağı, çok sayıda hastalığa karşı korur. Ancak zeytinyağının üretim koşulları hayati önem taşır. Sıkım sırasında kullanılan yüksek ısı, kimyasal maddelerin yağa karışmasına yol açar. Bu kimyasallar, zeytinyağının içindeki mineral ve antioksidanlara zarar verir. Vatandaşların soğuk sıkım zeytinyağı tüketmesi önerilir.
ŞİŞEYE GİRİNCE FAYDASI AZALIR
Yağlar, rafine edilip şişeye girdiğinde asıl kaynakları kadar sağlık unsurlar içermez. Kullanılan yağların cinsi, miktarı ve ne zaman tüketildiği son derece önemlidir. Doğru yağ, uygun miktarda ve özellikle yemek öncesi tüketilirse sağlık açısından yararlı olur. Yemeklerden önce az miktarda zeytin, ceviz, badem, fındık, çam fıstığı ve keten tohumu tüketilmesi olumlu etki yapar. Zeytin zeytinyağından, keten tohumu keten tohumu yağından çok daha sağlıklıdır.
GÜNDE 3 TANE CEVİZ TÜKETİN
Doymuş yağ ve trans yağlardan uzak durun.
Doğal ortamlarda yetişen tavuk, balık ve ineklerde omega 3 miktarı yüksektir.
Günde 3-5 ceviz, zeytin ve avuç içi kadar kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.
Semizotu, roka, ıspanak ve marul omega 3 deposudur.
Salatalar için zeytin ve keten tohumu yağı kullanabilirsiniz.
İLK TRANS YAĞ MARGARİN
TRANS yağlar, bitkisel yağları yapay bir işlemden geçirerek üretilir. İlk trans yağ ürünü margarinlerdir. Bu yağlar hazır gıdalarda, işlenmiş yiyeceklerde, margarinlerde, ticari kızartma yağlarında, dondurulmuş ve fırınlanmış besinlerde bolca yer alır. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp kullanıldıkları için patates, tavuk ve sebze kızartmalarında kullanılır. Bisküvilerde, gofretlerde, çikolatalarda, cipslerde, kurabiyerlerde raf ömrünü uzatmak, lezzet artırmak için kullanılır. Gıdaların raf ömrünü uzatan bu tranks yağlar, insan ömrünü kısaltır. Pizza, hamburger, patates kızartması gibi ürünlerden uzak durmak gerekir. Çünkü trans yağlar, kalp-damar sistemine ve bağışıklık sistemine en fazla zarar veren yağlardır. Kansere, şekere, karaciğer yağlanmasına, düşük doğuma, depresyona, kısırlığa ve Alzheimer'e, Parkinson'a diyabete yol açar. Doğal tereyağı, margarinlerden çok daha sağlıklıdır.
HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?
Sperm sayısını azaltır.
İyi huylu kolesterolü düşürür, kötü huylu kolesterolü yükseltir.
Kalp damar hastalıklarına neden olur.
Meme, kolon, yumurtalık ve prostat kanseri riskini artırır.
Gözlere zarar verir.
Diyabet ve obeziteye kapı aralar.
HAZIRLAYAN: HÜLYA BALCI
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