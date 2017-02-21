Stresi yenmek için bol bol ayran için

Ayran anti-stres besinler listesinin ilk sıralarında yer alıyor. İcindeki triptofan ve kalsiyum sayesinde gevşeme sağlıyor. Ayrıca vucudun direncini artırıyor. Sindirim ve boşaltım sistemlerinde karşılaşılan; ishal, peklik, kalın bağırsak, mide, bağırsak iltihabı gibi rahatsızlıklarda tedavilerine yardımcı olarak da kullanılabiliyor. Ote yandan vucudun sıvı akışını dengelemek ve normal kan basıncını sağlamak icin gerekli olan potasyumu da sağlıyor. Ayrıca yoğurt bakterileri kolesterol miktarını azaltıyor. Kemik ve dişlerin oluşumunu destekliyor.