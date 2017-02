Kuşburnu demle gribi engelle

C vitamini acısından en zengin kaynaklardan biri. İceriğinde A, B1, B2, K, P vitaminleri gibi bircok minerali bulundurur. C vitamini yarışında limon, mandalina ve portakalı gecerek birincilik icin ipi goğusleyebilir. Oyle ki limonun 60 katı kadar C vitamini icerir. Guclu bir antioksidan olan kuşburnu nun faydaları saymakla bitmez. Kuşburnunun cicekleri tıbbi ilac olarak kullanılırken, yemişleri ise ozellikle bağışıklık sisteminin guclenmesi icin bitkisel caylar başta olmak uzere marmelat ve recel yapımında kullanılıyor. Doğru demlendiğinde ve kararında tuketildiğinde faydasını daha cok gorursunuz.Gunde iki fincan kuşburnu cayını ve bir yemek kaşığı şekersiz kuşburnu marmelatını beslenmenize ekleyebilirsiniz. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vucut direncini artırıyor, sinir sisteminde, hucre yenilenmesinde fayda sağlıyor. Ulkemizde her mevsim yetişebilen kuşburnu, kabızlık şikayeti cekenler icin doğal bir şifa kaynağı. Bircok hastalığa fayda sağlayan kuşburnunun iceriğindeki pektin, laktasif etkiye sahip. Yani bağırsakların fazla calışmasından oturu ortaya cıkacak ishal benzeri etki yaratıyor. Boylece duzenli tuketildiğinde kabızlığı gideriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Bağırsak parazitlerini duşuruyor.Kandaki kotu kolesterolun duşurulmesi ve iyi kolesterol seviyesinin yukselmesinde faydalı olan kuşburnu, bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Kuşburnunu cay olarak demleyip tuketebileceğiniz gibi, şekersiz marmeladını yaparak da faydalanabilirsiniz. Sağlıklı hucreleri kanserli hucrelere donuşturerek zarar verebilen serbest radikallere karşı guclu bir koruyucu olan kuşburnu, iceriğindeki guclu antioksidanlarla kanser hucrelerinin buyume ve gelişmesini de engelliyor.Kuşburnunun faydaları bunlarla da sınırlı değil. Son yıllarda yapılan araştırmalarla mucizevi kuşburnu meyvesinin romatizma ağrıları ve ozellikle ileri yaşlarda yaygın olarak karşılaşılan eklem kireclenmesinde (osteoartrit) faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca iltihap giderici ozelliğiyle basur tedavisinde de son derece etkilidir. Şikayetleri hafifletir. Bobrek ustu bezlerini cok olumlu etkileyerek onemli hormonların uretimine destek sağladığı da bilimsel olarak ortaya konmuş faydaları arasındadır. Doğal bir antioksidan olan kuşburnu cayı, cilde doğal bir parlaklık kazandırır. İdrar yolu hastalıkları icin de kullanılır. İdrar sokturucu ozelliği vardır.Bir büyük boy fincan çay için 2 çay kaşığı öğütülmüş kuşburnu üzerine sıcak su eklenir ve 15-20 dakika demlenir. Balla tatlandırılması tavsiye edilir. Limon ilave edilebilir. Günde bir fincan içilmesinin hiç bir zararı yoktur. Kuşburnu çayı, bitki çayları arasında en güvenilir olanlarından birisidir. Ihlamur ve adaçayı ile tüketilebilir.