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Mutluluk karanfili

Tadı ve kokusuyla herkesi cezbeden karanfil, cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara da iyi geliyor. Çiftlerde afrodizyak etkisi gösterip mutluluk veriyor...

Mutluluk karanfili
Yemeklere tat ve koku veren karanfil, kadın ve erkeklerde cinsel arzuyu artırarak mutluluk veriyor. Uzmanlar, "Karanfil aynı zamanda kadınların hamile kalma olasılığını yükseltiyor. Doğumunu da kolaylaştırıyor" diyor. Guclu bir mikrop kırıcı olan karanfilin sağlığa yararlarından bazılarını şoyle sıralıyor...
Antiseptiktir; mikropları öldürür.
Diş ağrılarını kesmeye yardımcı olur.
Ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği nedeniyle diş hekimliğinde de faydalıdır.
Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
Gaz söktürücüdür. Mide ve bağırsaklardaki sindirim şikayetlerini giderir.
Uyarıcıdır; bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle, grip gibi hastalıklardan korur.
Baharat olarak iştah açar.
Hazmı kolaylaştırır.
Mideye ve göğse kuvvet verir.
Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.
Mide bulantısını ve kusmayı önler, ateşi düşürür.
İshale iyi gelir.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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