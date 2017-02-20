Mutluluk karanfili

Antiseptiktir; mikropları öldürür.
Diş ağrılarını kesmeye yardımcı olur.
Ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği nedeniyle diş hekimliğinde de faydalıdır.
Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
Gaz söktürücüdür. Mide ve bağırsaklardaki sindirim şikayetlerini giderir.
Uyarıcıdır; bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle, grip gibi hastalıklardan korur.
Baharat olarak iştah açar.
Hazmı kolaylaştırır.
Mideye ve göğse kuvvet verir.
Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.
Mide bulantısını ve kusmayı önler, ateşi düşürür.
İshale iyi gelir.
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