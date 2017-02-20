Hayattan gol yedi

Nijeryalı futbolcu Amino ChibuzoSimon (22) 1.5 yıl önce Manisa'ya geldi. Horozköy Gençlikİhtisasspor'la sözleşmeimzaladı. Bir süre bu takımda top oynadı. Ancak sporcu lisansında sorunlar yaşadı. Bu yüzden yeşilsahalara çıkamadı. Hal böyle olunca geçim derdine düştü. Şehirde iş aradı. Avrupa'ya ayakkabı ithal eden bir firmayla anlaştı.
'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL'
Asgari ücretle işe başladı. Ayakkabıcılığı da en az futbol kadar sevdiğini ve benimsediğini belirten Simon, "Nijerya'da Osusu takımında futbol oynuyordum.Futbolculuğa Manisa'da devametmek için geldim. Horozköy Gençlik İhtisasspor ile anlaştım. Fakat lisansımda sorun yaşadım. Şimdisorunun çözümüne kadar geçinmekiçin ayakkabıcılığa başladım veçok sevdim. Burada hiç yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çokmisafirperver. Bana çok yardımcıoluyorlar" diye konuştu.
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