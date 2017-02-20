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Hayattan gol yedi

Nijeryalı futbolcu , 1.5 yıl önce Horozköy Gençlik İhtisasspor’la anlaştı. Ancak lisansında sorun yaşadı. Geçinmek için ayakkabılığa başladı

Hayattan gol yedi
Nijeryalı futbolcu Amino Chibuzo Simon (22) 1.5 yıl önce Manisa'ya geldi. Horozköy Gençlik İhtisasspor'la sözleşme imzaladı. Bir süre bu takımda top oynadı. Ancak sporcu lisansında sorunlar yaşadı. Bu yüzden yeşil sahalara çıkamadı. Hal böyle olunca geçim derdine düştü. Şehirde iş aradı. Avrupa'ya ayakkabı ithal eden bir firmayla anlaştı.

'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL'
Asgari ücretle işe başladı. Ayakkabıcılığı da en az futbol kadar sevdiğini ve benimsediğini belirten Simon, "Nijerya'da Osusu takımında futbol oynuyordum. Futbolculuğa Manisa'da devam etmek için geldim. Horozköy Gençlik İhtisasspor ile anlaştım. Fakat lisansımda sorun yaşadım. Şimdi sorunun çözümüne kadar geçinmek için ayakkabıcılığa başladım ve çok sevdim. Burada hiç yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok misafirperver. Bana çok yardımcı oluyorlar" diye konuştu.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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