Glokomun ilacı B-3 vitamini

İleri yaşlarda ortaya cıkan, gozde korluğe yol acan glokom, yani goz tansiyonuna karşı B-3 vitaminin etkili olduğu belirtildi. İngiltere'de yapılan son araştırmalara gore; B-3 damlaları yerine suda eriyentabletler daha etkili oluyor. Dunyada 80 milyon glokom hastası olduğunu soyleyen İngiliz uzmanlar, "Yaşlılar bu damlayı damlatırken sıkıntıyaşıyor. Bu yüzden tabletler dahagüvenli" diyor. B-3 vitamini kalp krizi riski taşıyan kolesterol hastalarına da oneriliyor. Sağlıklı kan dolaşımı icin gerekli olan bu vitamin, Alzheimer riskini de azaltıyor.
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