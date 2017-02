Şekere-kolesterole bademle darbe

Doğadaki her besin bir hastalıkla mucadele ediyor. Diyetisyen Emre Uzun, "Yediğiniz doğal gıdaları bilinçli ve ölçülü olarak tüketerek sağlığınızı korumanız mümkün" diyor. Emre Uzun, hangi gıdanın hangi hastalığa iyi geldiğini şoyle anlatıyor...



DİYABET

TARÇIN: Sindirimi kolaylaştırır, kan şekerini dengeler. Gunluk yarım cay kaşığı baharat olarak veya 1 cubuk tarcınla demlenmiş bir fincan cay şeklinde tuketimi uygundur.



Badem: Kan şekeri yukselmelerini onlemeye ve uzun sureli tokluk sağlamaya yardımcı olur. Kahvaltıda 5 adet zeytin yerine 6 adet badem tercih edilebilir veya ara oğunlerde sut urunleri ya da meyveyle tuketilebilir.



Pırasa: Pankreastan insulin salınımını uyararak kan şekerini ve yuksek kolesterolu duşurduğu gozlenmiştir. Buharda kısa surede pişirilirse besin kayıpları onlenir ve daha sağlıklı bir tuketim yolu elde edilir.



KOLESTEROL

Ceviz: Kanda zararlı kolesterolun birikmesini onler, yuksek kolesterolu duşurur ve damar tıkanıklığını engeller. Gunde 2 adet ceviz yemek, yorgunluk ve bitkinlikte de etkilidir.



Badem: Duzenli tuketimi, iyi ve kotu kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Gunluk diyette ara oğun olarak 5-6 adet yenilebilir.



Keten tohumu: Gunde 50 gram kadar tuketildiğinde yuksek kolesterol problemi yaşayan bir yetişkinin kolesterolunu yaklaşık yuzde 14 azalttığı tespit edilmiştir. Sindirim sorunlarına da yardımcı olur. Yoğurda katılarak tuketilebilir.



UYKUSUZLUK

Papatya çayı: Hazmı kolaylaştırıcı, ağrı kesici ve antiseptik ozelliklere sahiptir. Hafif dereceli uyku sorunlarında yardımcı olur. Gebeler ve emziklilerde kullanımı onerilmez.



Çarkıfelek çayı: Sakinleştirici ve ağrı kesici etkisi ile uykusuzluk problemine iyi gelir. İceriğindeki harmin maddesi mutluluk sağlayarak uykuya dalma zorluğunu engeller. Alkollu iceceklerle birlikte alınması onerilmez.



Yulaf ezmesi: İceriğinde bol miktarda bulunan vitamin ve minerallerle sinir sistemine etki ederek rahatlatır ve stresten kaynaklanan olumsuz duşunceleri engeller. Sinir sistemini gevşeterek rahat bir uykuya yardımcı olur. Gece yatmadan 2 saat once bir fincan yulafa sut veya yoğurt eklenerek tuketilebilir



BOĞAZ ENFEKSİYONU

Adaçayı: Antimikrobiyal ozelliğiyle boğazdaki iltihaplanmayı azaltır. Baharat olarak veya cay şeklinde tuketilebilir. Gunluk 1-2 fincanı gecmemekte yarar vardır. Gebeler ve emziklilerde tuketimi onerilmez.



Okaliptüs çayı: Soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit gibi sorunlarda yatıştırıcı etkiye sahiptir. Emziklilerde ve gebelerde kullanımı onerilmez. Ayrıca astım veya bobrek hastaları doktor kontrolunde tuketmelidir. Fazla tuketimi mide bulantısı ve kusmaya neden olacağı icin gunde 2 fincandan fazlası onerilmez.



Kekik: Boğaz enfeksiyonu ve soğuk algınlığına iyi gelmesinin yanında stres, gaz, şişkinlik ve baş ağrısı gibi sorunlara da cozum sağlar. Kaynamış suya katılarak on dakika demlenerek tuketilebilir.



ŞİŞMANLIK

Mate çayı: Odem atımını sağlar ve kabızlığı giderir. C, B-1, B-6 ve niasin gibi vitaminler bakımından zengindir, kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi onemli mineralleri de icerir. Gunde 2 fincandan fazla tuketilmemelidir. Aşırı tuketimi uykusuzluğa neden olabilir. Gebeler ve emziklilerde onerilmez.



Kuşburnu: C vitamini bakımından zengin olmasının yanı sıra iceriğinde bulundurduğu flavonlar, vitamin ve minerallerle de değerli bir besin kaynağıdır. Vucuttaki yağ oranını duşurucu ve kan şekerini dengeleyici etkiye sahiptir. Gunde 2-3 fincan tuketimi uygundur.



Kırmızı biber: Genel sağlığa ve sindirim problemlerine yardımcı olur; bağırsakların temizlenmesini sağlar. Yağ yakıcı etkisi ile şişmanlık sorununda da faydalıdır.