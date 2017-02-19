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sırt ağrıtıyor

Omurilik tümörü sırt ağrıtıyor
İnsanları adeta "sırtından" vuran omurilik tumorleri sırt ve boyun ağrısı, yurume-elleri kullanma gucluğu gibi hafif belirtiler veriyor. İleri safhalada felce goturen bu tumorler erken teşhis edildiğinde tehdit olmaktan cıkıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Serdar Kahraman, omurilik tumorunun kalıtsal olabildiği gibi sigara, radyasyon ve katkı gıdalar nedeniyle oluşabildiğini belirtiyor. Prof. Dr. Kahraman en ufak bir şikayeti bile ciddiye alarak doktora gidilmesini oneriyor.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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