Omurilik tümörü sırt ağrıtıyor

İnsanları adeta "sırtından" vuran omurilik tumorleri sırt ve boyun ağrısı, yurume-elleri kullanma gucluğu gibi hafif belirtiler veriyor. İleri safhalada felce goturen bu tumorler erken teşhis edildiğinde tehdit olmaktan cıkıyor. AnadoluSağlık Merkezi Beyin ve SinirCerrahisi Bölümü DirektörüProf. Dr. Serdar Kahraman, omurilik tumorunun kalıtsal olabildiği gibi sigara, radyasyon ve katkı gıdalar nedeniyle oluşabildiğini belirtiyor. Prof. Dr. Kahraman en ufak bir şikayeti bile ciddiye alarak doktora gidilmesini oneriyor.
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