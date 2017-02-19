Bilim dünyası bizi konuşuyor

2014 yılında Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Sabri Ülker Merkezi, bilim dünyasında heyecan yaratan buluşlara imza atıyor. Merkezin Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, geçen yıl yaptıkları iki önemli buluşa dikkat çekiyor: "Yardımcı Doç. Furkan Burak, karaciğere şeker üretme komutu veren yeni bir hormonun keşfini sağladı. Bu keşif diyabet ve kalp hastalığına karşı yeni tedavi olasılıkları yaratma şansı tanıyor. Yardımcı Doç. Ebru Erbay da, yağ asidi tabiatındaki 'lipokin'in kalp hastalıkları üzerindeki etkilerini gösteren projeyi sonuçlandırdı. Gıdalardaki lipokin yüksek kolestrolü olan deneysel modellerde ağızdan kullanıldığında kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yol açabiliyor."