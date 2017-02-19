Bilim dünyası bizi konuşuyor

2014 yılında Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Sabri ÜlkerMerkezi, bilim dünyasında heyecan yaratan buluşlara imza atıyor. Merkezin Başkanı Prof. Dr.Gökhan Hotamışlıgil, geçen yıl yaptıkları iki önemli buluşa dikkat çekiyor: "YardımcıDoç. FurkanBurak, karaciğere şeker üretme komutu veren yeni bir hormonun keşfini sağladı. Bu keşif diyabet vekalp hastalığına karşı yeni tedavi olasılıkları yaratma şansı tanıyor. Yardımcı Doç. EbruErbay da, yağ asidi tabiatındaki 'lipokin'in kalp hastalıkları üzerindeki etkilerini gösteren projeyi sonuçlandırdı. Gıdalardaki lipokin yüksek kolestrolü olan deneysel modellerde ağızdan kullanıldığında kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yol açabiliyor."
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