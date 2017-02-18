Suyunu çıkardılar!

Gıda terörü canımızı alıyor. TAKVİM'in ses getiren yazı dizisinin bugünkü bölümünde Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu sağlıklı diye yediğimiz tavuktaki gerçeği; hazır çorba, ketçapmayonez ve baharatlardaki hileleri anlatıyor...



TAVUK DEĞİL ZEHİR

Tavuklara hızlı büyümeleri için ilaçlar veriliyor. Hormonlarla büyütülüyor. Bayatlayan etleri çamaşır suyuyla beyazlatılıp bize yediriliyor. Bu da zehirlenmelere ve kansere neden oluyor.

Bekleyen tavukta bakteriler ve zehirler çoğalıyor. Hilebazların bayat tavuğu buladığı aflatoksinli baharatlar da ölüme götürüyor.

KETÇAP KALBİ BOZUYOR

Küflenmesini önlemek ve raf ömrünü uzatmak için gerekenden fazla kullanılan sodyum benzoat, ketçap düşkünü çocukları da zehirliyor. Minik bedenlerde kalp çarpıntılarına ve vücutta su tutulmasına yol açıyor. Standart dışı kullanılan glikoz şurubu ise damar sertliği ve kalp hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Ayrıca şeker hastalığına neden oluyor.



MAYONEZ TANSİYONU YÜKSELTiYOR

İçine sorbik asit, laktik asit, EDTA, guar sakızı, beta karoten, ksantan sakızı, potasyum sorbat, mısır nişastası, sitrik asit, hidroklorik asit, sodyum benzoat konuluyor. Kilo artışına, böbrek bozukluğuna ve hipertansiyona neden oluyor.



BİBERDE KİREMİT TOZU

Karabiber pahalı bir baharattır. Havayla temas ettiğinde nemi içine çeker ağırlığı artar. Daha çok kazanç sağlamak isteyen hilebazlar bu baharatı nemlendirip zehirli hale getirir. Tadı bozulan karabiberin sağlığa yararları yok olup gidiyor.

Kırmızı bibere boya, kiremit tozu, talaş gibi yabancı maddeler katılıyor. Bu maddeler gıda zehirlenmesi, ülser ve gastrite, kabızlık ve ishale yol açar. Demir emilimini engelleyerek kansızlığa neden olur.



CİPSLER KISIR BIRAKIYOR

TÜM cips çeşitlerinde, katı yağlarda, et sularında, hazır çorbalarda, soslarda, mayonezlerde, renkli yoğurtlarda, bebek mamalarında ve daha birçok üründe farklı isimler (glutamik asit, glutamin) altında karşımıza çıkan Mono Sodyum Glutamat, kısa adıyla MSG ya da E621 kodlu madde ürünün lezzetini artırıyor.

BU madde göğüs ağrısı, baş ağrısı, nefes darlığı, ödem ve terlemeye neden oluyor. Buna Çin Restoranı Sendromu deniliyor. Bu maddelerin aşırı kullanımı, gıdaların fazla tüketimi sinir sistemine, retinaya, böbreklere zarar veriyor.

AYRICA öğrenme ve bellekte bozukluklara yol açıyor. Obezite, kısırlık, büyüme bozukluğu, Alzheimer, Parkinson ve epilepsiye neden oluyor.



ERKEKLERDE MEME BÜYÜTÜYOR

SÜrekli ışık altında tutulup büyüme hormonu salgılaması sağlanan civcivler 40 günde büyüyor. Su ve tuz tutması için katkı maddeli yemlerle besleniyor. Piliçlerde ortaya çıkan bu maddeler, bizim bedenimizde östrojen etkisi gösteriyor. Yani dişilik hormonu görülüyor. Bu da erkeklerde meme büyümesine, kadınlarda adet düzensizlikleri dahil hormon bozukluklarına yol açabiliyor



TAVUK DÖNERLER NE KADAR SAĞLIKLI?

Açıkta beklemeleri, tekrar tekrar pişirilmeleri nedeniyle tavuk dönerler tehlike saçıyor. Satılmayan dönerlerin üstünün çiğ piliç ürünleri ile kaplanarak yeniymiş gibi satışa sunulmaları sık rastlanan bir hile. Çok tüketilen bir hazır yemek olması ise kontrolü zorlaştırıyor. Gıda zehirlenmelerine en sık yol açan beslenme ürünlerinden tavuk döneri bilindik ve güvenilir yerlerden yemek bir nebze de olsa koruyucu oluyor.