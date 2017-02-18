'On'lar gebeliği engeller

Bebek sahibi olmak isteyen ciftlere Op. Dr. Murat Gök'ten onemli uyarılar geldi. Dr. Gok, gebeliğin onundeki 10 engeli şoyle sıraladı: "Doğuştan rahimde veya yumurtalık tuplerindeki engeller, erkek faktoru, sperm yetersizliği, cevresel koşullar ve stres, karın ici yapışıklıklar, yumurtalıkların yetersiz calışması, dollenme kusurları, enfeksiyonlar ve rahim ağzındaki yaralar, miyom ve polipler, sigara ve alkol, aşırı kilo, şeker hastalığı, troid gibi hormonal bozukluklar."