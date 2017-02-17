Rahimdeki sarkma idrar kaçırtıyor

Rahim ve idrar torbası sarkması, idrar kacırmaya ya da uzun sureli bel ve bacak ağrılarına neden oluyor. Kadınlar bu durumdan hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bolumu'nden Doç. Dr. Gökalp Öner, her 5 kadından birinin yaşadığı bu sorunların doğumda zorlanma ve menopoz nedeniyle olabileceğini belirtiyor. Dr. Oner, kapalı ameliyatlarla tedavi sağlandığını ifade ediyor.