Mutluluk cevizi

Tropikal Ülkelerde yetişen Hindistan cevizi anti bakteriyel, antioksidan, anti parazit, hipoglisemik, karaciğer koruyucu ve bağışıklık sistemi tetikleyici ozellikleriyle dikkat cekiyor. Etli kısımları ve tohumlarının cinsel gucu artırdığını soyleyen uzmanlar, "Hemkadınlardahem deerkeklerdeafrodizyaketki yarattığıiçin sorunyaşayançiftler rahatlıkla tüketebilir" diyor. Kilo alımı, kemik erimesi, odem birikmesi gibi şikayetleri onlemek ve kalp-damar sağlığınıkorumak isteyenlere de bu yemişi oneren uzmanlar, sağlığa diğer faydalarını ise şoyle sıralıyor:
Reflü hastalığına iyi gelir.
İdrar sokturucu bir besin olan Hindistan cevizi kabızlığı gidermekte faydalıdır.
Böbrek taşlarını ve kumunu duşurmeye yardımcı olur.
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