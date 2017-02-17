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Mutluluk cevizi

Mutluluk cevizi
Tropikal Ülkelerde yetişen anti bakteriyel, antioksidan, anti parazit, hipoglisemik, karaciğer koruyucu ve bağışıklık sistemi tetikleyici ozellikleriyle dikkat cekiyor. Etli kısımları ve tohumlarının cinsel gucu artırdığını soyleyen uzmanlar, "Hem kadınlarda hem de erkeklerde afrodizyak etki yarattığı için sorun yaşayan çiftler rahatlıkla tüketebilir" diyor. Kilo alımı, kemik erimesi, odem birikmesi gibi şikayetleri onlemek ve kalp-damar sağlığını korumak isteyenlere de bu yemişi oneren uzmanlar, sağlığa diğer faydalarını ise şoyle sıralıyor:

Reflü hastalığına iyi gelir.

İdrar sokturucu bir besin olan Hindistan cevizi kabızlığı gidermekte faydalıdır.

Böbrek taşlarını ve kumunu duşurmeye yardımcı olur.

Mide ağrılarını hafifletir.

Ağız kokusunu giderir.

Felce ve titremeye iyi gelir.
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